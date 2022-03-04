Малюк народився на Херсонщині

У заповіднику Асканія-Нова на Херсонщині народився малюк тибетського яка. Його назвали "Байрактар".

Варто знати Через обстріли окупантів: у Василівському реабілітаційному центрі голодують тварини

Наразі ворог штурмує Херсонщину, де цинічно обстрілює мирних. Тварини також у небезпеці, оскільки через війну виникли проблеми з доставкою корму.

Через те, що в лютому був зірваний тендерні закупівлі, на допомогу прийшли прості люди. У заповіднику заявили, що отримали 207 тисяч гривень допомоги.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!