Запрет на импорт российского угля был в 5 санкционном пакете ЕС. Его приняли в начале апреля.
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Речь идет о запрете на импорт ископаемого топлива
В документе предусмотрен запрет на покупку, ввоз и передачу угля и других видов ископаемого топлива. Это в случае, если оно добывается в россии или экспортируется из россии.
5 пакет санкций был ответом на зверства россиян в Киевской области
5 пакет карательных ограничений, принятый ЕС, был реакцией мира на жестокие преступления оккупантов в Киевской области. По словам Верховного представителя ЕС Жозепа Борреля, целью этих санкций было остановить бесчеловечное поведение российских войск. Также – дать понять кремлю, какова цена этой войны.
Какие еще пункты входили в 5 пакет санкций:
- Запрет на вход в порты судов под русским флагом. Имеются исключения для перевозчиков продуктов, сельскохозяйственной продукции, энергоносителей, гуманитарной помощи.
- Запрет на российские и белорусские грузоперевозки в ЕС. Имеются исключения для определенного ряда товаров.
- Дополнительные экспортные запреты на авиатопливо, технологические товары.
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