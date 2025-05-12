Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Politico. Эту информацию изданию предоставил высокопоставленный украинский чиновник, пожелавший остаться анонимным.

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Почему решение СНБО не препятствует переговорам с Путиным

Москва часто в пропагандистской манере говорит, что перед началом переговорного процесса Украина должна отменить запрет на переговоры с российским руководством, что был заключен в 2022 году.

В то же время высокопоставленный украинский чиновник объяснил журналистам, что эта мера была направлена на то, чтобы помешать отдельным украинским политикам вести внештатные переговоры с Россией. В то же время он не препятствует прямым переговорам Зеленского с Путиным.

В то время было заявлено, что с Путиным невозможно поговорить. В настоящее время с Путиным можно поговорить,

– сказал чиновник, пожелавший остаться анонимным.

Он также добавил: "Президент решает, когда и с кем ему следует разговаривать в соответствующее время" и нет "ни одного слова о запрете".

Детали возможного визита Владимира Зеленского в Турцию в четверг, 15 мая, чиновник раскрывать не стал. Собеседник подчеркнул, что Украина не будет публично раскрывать свои планы и ждет реакции россиян.

К слову, ранее Владимир Зеленский также объяснял решение СНБО о запрете переговоров с Путиным. Украинский лидер отмечал, что запретил политическим деятелям проводить переговоры с российским агрессором, чтобы остановить сепаратизм и теневые политические коридоры.

По словам Зеленского, в то время Путин начал очень быстро строить большое количество различных каналов вместе с сепаратистами, представителями других государств по влиянию на Украину и на нашу независимость. Поняв, что этого становится все больше, президент просто решил запретить переговорные процессы с российским диктатором.