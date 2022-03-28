Запрет пророссийских партий: народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект

Народные депутаты Украины зарегистрировали в Верховной Раде проект закона о процедуре запрещения пророссийских партий.

Такую информацию сообщила представитель партии "Слуга народа", представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря. Отмечается, что сообщение о регистрации на сайте парламента появилось 28 марта, но сейчас текста законопроекта пока нет.

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Ольга Совгиря в своем телеграм-канале рассказала, что проект регламентирует "процедуру и последствия запрета на пророссийские партии", а также привела основные положения документа:

в условиях военного положения дела о запрете политической партии, как суда первой инстанции, подсудные апелляционному административному суду в "апелляционном округе, включающем город Львов";

Судом апелляционной инстанции по делу о запрете партии является Верховный Суд в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из пяти судей. Судебное решение Верховного Суда по таким делам является окончательным и кассационному обжалованию не подлежит;

административное дело о запрете партии разрешается судом первой инстанции в течение месяца после открытия производства по делу;

суд апелляционной инстанции рассматривает дело в течение месяца после открытия апелляционного производства;

в случае запрета судом партии имущество, денежные средства и другие активы партии и ее структурных образований переходят в собственность государства, о чем указывается в решении суда.

Ранее сообщалось, что 17 марта Верховная Рада Украины зарегистрировала проект закона, предусматривающий запрет регистрации политических партий, чья программа или действия направлены на "популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора (государства-оккупанта)", а также оправдание агрессии против Украины.

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