Законопроект о запрете русской церкви не предусматривает ликвидацию УПЦ МП, – Потураев

Комитет парламента поддержал законопроект о запрете в Украине российской православной церкви (рпц). Однако речь не об УПЦ МП.

Решение не касается ни одной украинской церкви или религиозной организации, которая не подчиняется государству-агрессору. Об этом рассказал глава парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

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В Украине не должно быть церквей, которыми управляют из России

Так, большинство членов комитета считают, что в Украине нет церкви или религиозной организации, которая была бы частью религиозных институций государства-оккупанта или руководствовалась бы оттуда. Однако добавляет, что любая украинская церковь должна подтвердить этот факт соответствующими официальными документами.

Потураев напомнил об обысках СБУ в церквях УПЦ МП и многочисленных находках взрывных и антиукраинских материалов. Однако заметил, вероятно, служители этих институций просто не успели своевременно ознакомиться с содержанием этой пропаганды "русского мира", и передать контрольные образцы в СБУ.

Что этому предшествовало

9 декабря комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике поддержал законопроект №8221. Там говорится о запрете деятельности Русской православной церкви и религиозных организаций, непосредственно или как составляющие другой религиозной организации, входят в структуру РПЦ.

Законопроект фактически не упоминает УПЦ МП. Запретить должны организации, связанные именно с РПЦ. Однако в УПЦ МП убеждают, что у них нет юридических связей с русской церковью.