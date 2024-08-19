Процедуры связаны с предстоящим вступлением в силу законопроекта "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций". Нюансы запрета УПЦ МП рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

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Как будет происходить запрет УПЦ МП

Законопроект №8371 предусматривает немедленный запрет РПЦ, а украинские религиозные организации, которые подозревают в сотрудничестве с российской церковью, будут иметь 9 месяцев, чтобы разорвать связи с Москвой.

После принятия этого закона Украинская православная церковь, которая говорит, что она разорвала отношения с Московским патриархатом, в чем на самом деле есть много оснований сомневаться, все же начнет процессы реального и окончательного разъединения с Москвой. А лучше, конечно, чтобы кроме процессов окончательного разъединения с Москвой пошел процесс объединения с Православной церковью Украины. На это нужно, действительно, определенное время,

– объяснил Потураев.

В то же время, по его словам, это не будет означать, что закон в этот период не будет действовать. Документ вступает в силу через месяц после подписания.

Это связано с определенными процедурными особенностями, когда такой важный и политически сложный законопроект вступает в действие. Также предоставляется три месяца (и это минимальный срок, потому что в других случаях мы обычно прописываем шесть месяцев), чтобы Государственная служба по этнополитике и свободе совести разработала нормативку под этот закон. А это, в частности, и положение о формировании состава той комиссии, которая должна быть независимой от исполнительной власти и которая будет проводить исследования наличия связей, аффилиации с Москвой или исследования относительно фактов распространения идеологии "русского мира",

– рассказал нардеп в интервью.

Ранее председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент рассмотрит вопрос о запрете РПЦ на ближайшем пленарном заседании. В работе над соответствующим законопроектом участвовали и юридические службы, и большое количество депутатов.