Запрет въезда в Украину: больше всего из иностранцев страдают граждане России
С 2014 года Служба безопасности Украины запретила въезд более 7 тысячам иностранцев. Интересно, что большинство из них – это русские.
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О таком факте сообщили представители СБУ в ответ на журналистский запрос, передает УНН .
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По состоянию на 20 июля 2020 года Служба безопасности запретила въезд в Украину:
- 7036 иностранцам ,
- из них 3643 человека – граждане РФ .
В спецслужбе отметили, согласно закону "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" решение о запрете въезда в Украину постановляет:
- центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает реализацию государственной политики в сфере миграции,
- Служба безопасности,
- орган охраны государственной границы.
К слову, на протяжении первого полугодия 2020 года СБУ запретила въезд на территорию Украины 128 иностранцам, которые являются членами или сторонниками международных террористических организаций . Также они осуществляют экстрадиционную проверку 37 иностранных боевиков-террористов.
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Почему не пускают россиян
Заметим, что наибольшую огласку получают случаи, когда СБУ запрещает въезд актерам, музыкантам или журналистам из России, поскольку это медийные лица. В основном в спецслужбе говорят, что те не смогли подтвердить цель своего визита.
Еще одной причиной недопуска является то, что россияне посещают оккупированный Крым с территории России, таким образом нарушая условия пересечения государственной украинской границы. Чтобы не было никаких проблем, пока оккупирован Крым, заезжать на полуостров следует через Херсонскую область.
Заметим, что страдают от рук СБУ в основном пропагандисты Кремля и сторонники агрессивной политики Путина. Правда, порой достается и тем, кто придерживается либеральных взглядов или представляет так называемые оппозиционные СМИ в России. Но и это объяснимо, поскольку Кремль оккупировал Крым и начал войну на востоке Украины.