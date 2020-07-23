С 2014 года Служба безопасности Украины запретила въезд более 7 тысячам иностранцев. Интересно, что большинство из них – это русские.

Сколько россиян не пустили в Украину

О таком факте сообщили представители СБУ в ответ на журналистский запрос, передает УНН .

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По состоянию на 20 июля 2020 года Служба безопасности запретила въезд в Украину:

7036 иностранцам ,

из них 3643 человека – граждане РФ .

В спецслужбе отметили, согласно закону "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" решение о запрете въезда в Украину постановляет:

центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает реализацию государственной политики в сфере миграции,

Служба безопасности,

орган охраны государственной границы.

К слову, на протяжении первого полугодия 2020 года СБУ запретила въезд на территорию Украины 128 иностранцам, которые являются членами или сторонниками международных террористических организаций . Также они осуществляют экстрадиционную проверку 37 иностранных боевиков-террористов.

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Почему не пускают россиян

Заметим, что наибольшую огласку получают случаи, когда СБУ запрещает въезд актерам, музыкантам или журналистам из России, поскольку это медийные лица. В основном в спецслужбе говорят, что те не смогли подтвердить цель своего визита.

Еще одной причиной недопуска является то, что россияне посещают оккупированный Крым с территории России, таким образом нарушая условия пересечения государственной украинской границы. Чтобы не было никаких проблем, пока оккупирован Крым, заезжать на полуостров следует через Херсонскую область.