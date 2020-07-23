З 2014 року Служба безпеки України заборонила в’їзд понад 7 тисячам іноземців. Цікаво, що більшість із них це росіяни.

Скільки росіян не пустили до України

Про такий факт повідомили представники СБУ у відповідь на журналістський запит, передає УНН.

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Станом на 20 липня 2020 Службою безпеки заборонила в’їзд до України:

7 036 іноземцям,

з них 3 643 особи – громадяни РФ.

У спецслужбі зауважили, згідно з законом "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" рішення про заборону в’їзду в Україну ухвалює:

центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції,

Служба безпеки,

орган охорони державного кордону.

До слова, упродовж першого півріччя 2020 року СБУ заборонила в’їзд на територію України 128 іноземцям, які є членами чи прихильниками міжнародних терористичних організацій. Також вони здійснюють екстрадиційну перевірку 37 іноземних бойовиків-терористів.

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Чому не пускають росіян

Зауважимо, що найбільшого розголосу набувають випадки, коли СБУ забороняє вїзд акторам, музикантам чи журналістам із Росії, оскільки це медійні особи. Здебільшого в спецслужбі кажуть, що ті не змогли підтвердити мету свого візиту.

Ще однією причиною недопуску є те, що росіяни відвідують окупований Крим з території Росії, таким чином порушуючи умови перетину державного українського кордону. Аби не було жодних проблем, поки окуповано Крим, заїжджати на півострів слід через Херсонську область.

Зауважимо, що страждають від рук СБУ здебільшого пропагандисти Кремля та прихильники агресивної політики Путіна. Щоправда, деколи дістається й тим, хто дотримується ліберальних поглядів або представляє так звані опозиційні ЗМІ в Росії. Але і це можна пояснити, оскільки Росія окупувала Крим і розпочала війну на сході України.