Запрет виз, отказ от газа и нефти: Польша предложила новый пакет санкций против России

Правительство Польши активно поддерживает Украину после нападения России. Глава польского правительства обратился к Евросоюзу с новым призывом к России.

Соответствующее заявление польский политик сделал в Брюсселе, который де-факто является столицей Европейского Союза.

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Польша обратилась к ЕС с новым призывом в отношении России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Евросоюз приостановить выдачу виз всем гражданам Российской Федерации. Главная цель – заставить россиян понять, насколько ужасные преступления совершает их государство.

Кроме того, глава правительства Польши также предложил исключить Россию из всех международных организаций. Кроме того, Моравецкий заявил, что им известно о фирмах из Германии и Франции, которые смогли обойти предыдущие санкции и предоставили ведущие технологии российской армии, поэтому Польша уделила немало времени теме предотвращения обхода санкционных ограничений.

Премьер заявил, что на следующем заседании Сейма команда представит план конфискации имущества российских олигархов. Главная цель – сделать так, чтобы деньги шли по назначению.

Моравецкий подчеркнул, что Польша – одна из стран, предложившая дальновидные санкции против России. Речь идет об ограничениях, которые могли бы перекрыть поток денег к "кошельку" государства-агрессора. В частности, Польша выступает с требованием по прекращению приобретения газа и нефти в России. Моравецкий добавил, что некоторые государства выступают против этого предложения:

Германия,

Австрия,

Венгрия.

Также Польша призывает бойкотировать импорт и экспорт из Российской Федерации, ввести полные санкции против российских нефти, газа и угля. Кроме того, закрыть для государства агрессора европейские порты, как и запретить российскую пропаганду.