Бывший советник главы МВД и нынешний исполнительный директор Украинского института будущего отметил, что исследования по этой теме практически не проводятся, как и нет профессиональной дискуссии об этом. Денисенко отметил, что Украинский институт будущего едва ли не единственная структура, которая исследовала миграционные настроения.

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Как объяснил свою позицию Денисенко

И можно сказать, что есть две вещи, которые нужно понимать: что вернутся из нынешней миграции 50% тех, кто сейчас находится за границей, и с большой долей вероятности можно говорить о том, что по окончанию войны примерно 1 миллион мужчин выедет в Европу к своим женщинам. Вот об этом должна быть дискуссия,

– заявил Вадим Денисенко.

Свое предложение он назвал "одним из кардинальных вариантов", который не является единственным или единственно правильным. Исполнительный директор Украинского института будущего сказал, что он хотел начать дискуссию, а "все свелось к "сам дурак".

"Но (после войны – 24 Канал) у нас будет только три опции. Первая – это очень обезлюденная территория под названием Украина, где будет проживать небольшое количество населения. Вторая – мы будем говорить о ввозе не менее 2 миллионов человек из Азии. Третья – тот вариант, который я выразил", – сказал Денисенко.

По его словам, реакция людей на его слова означает, что общество не хочет серьезной дискуссии, хочет "хайпить, хейтить и через два дня продолжить говорить о чем-то совсем другом".

Что известно о сообщении Денисенко