Запрет массовых мероприятий – это не про протесты, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за распространения коронавируса в Украине. Он заверил, что массовые мероприятия запретили не для того, чтобы посягнуть на конституционное право граждан.

Володимир Зеленський пояснив, що такі дії необхідні задля безпеки та запобігання поширенню коронавірусу.

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"Хочу відповісти окремим політикам. Якби ми боялись думки суспільства, мітингів – ми б не відкривали вулицю Банкову. Тимчасова заборона масових заходів – це не посягання на конституційне право на протест. Це турбота про здоров'я українців", – сказав президент.

Він запевнив, що ситуація стабілізується, і країна впорається з коронавірусом.

Захворюваність піде на спад – тоді будемо мітингувати собі на здоров'я,

– додав Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського до українців: відео