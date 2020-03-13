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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИНСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ
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      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИНСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ

      Запрет массовых мероприятий – это не про протесты, – Зеленский

      - Читати новину українською

      Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за распространения коронавируса в Украине. Он заверил, что массовые мероприятия запретили не для того, чтобы посягнуть на конституционное право граждан.

      Володимир Зеленський пояснив, що такі дії необхідні задля безпеки та запобігання поширенню коронавірусу.

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      "Хочу відповісти окремим політикам. Якби ми боялись думки суспільства, мітингів – ми б не відкривали вулицю Банкову. Тимчасова заборона масових заходів – це не посягання на конституційне право на протест. Це турбота про здоров'я українців", – сказав президент.

      Він запевнив, що ситуація стабілізується, і країна впорається з коронавірусом. 

      Захворюваність піде на спад – тоді будемо мітингувати собі на здоров'я,
      – додав Зеленський.

      Звернення Володимира Зеленського до українців: відео

       

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      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Коронавирус в Украине Владимир Зеленский Новости Украины Протесты Карантин в Украине 2020
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