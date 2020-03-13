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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ
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      Заборона масових заходів – це не про протести, – Зеленський

      -
      Володимир Зеленський / РБК-Україна

      Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців через поширення коронавірусу в Україні. Він запевнив, що масові заходи заборонили не для того, аби посягнути на конституційне право громадян.

      Володимир Зеленський пояснив, що такі дії необхідні задля безпеки та запобігання поширенню коронавірусу.

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      "Хочу відповісти окремим політикам. Якби ми боялись думки суспільства, мітингів – ми б не відкривали вулицю Банкову. Тимчасова заборона масових заходів – це не посягання на конституційне право на протест. Це турбота про здоров'я українців", – сказав президент.

      Він запевнив, що ситуація стабілізується, і країна впорається з коронавірусом. 

      Захворюваність піде на спад – тоді будемо мітингувати собі на здоров'я,
      – додав Зеленський.

      Звернення Володимира Зеленського до українців: відео

      Що відомо про карантин в Україні?11 березня 2020 року Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину на загальнонаціональному рівні на 3 тижні – до 3 квітня. Уряд пропонує заборонити експорт товарів протиепідеміологічного призначення до 1 червня. У такий спосіб гарантуватимуть забезпечення необхідними засобами захисту населення.

      У зв'язку з карантином заборонили проведення масових культурних, спортивних та розважальних заходів, у яких беруть участь більше 200 осіб. Навчальний процес у школах, університетах і дитсадках також призупинили.
       Однак заборона масових заходів не стосується державної необхідності, як засідання Верховної та обласних рад. 

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      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Володимир Зеленський Протести Карантин в Україні 2020
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