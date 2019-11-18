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      Запрет продажи земли иностранцам только будет способствовать коррупции – эксперты

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      Землю надо продавать без ограничений, – эксперты / unsplash.com

      Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о прекращении действия моратория на продажу сельскохозяйственной земли. Открытым остается вопрос: можно ли продавать землю иностранцам?

      Президент Владимир Зеленский пообещал проведение всеукраинского референдума по этому вопросу. Однако эксперты называют такой ход заигрыванием с электоратом.

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      Это сугубо игра на публику. Есть сотня примеров в мире, где иностранцам не разрешено покупать землю "напрямую". Но это не значит, что там нет инвестиций с их стороны. Да и вообще, не проблема для иностранцев создать формальную компанию, которой будет владеть украинец. Это лишь создаст новые возможности для коррупции,
      – отмечает экономический эксперт Анатолий Амелин.

      О нецелесообразности запрета продажи земли иностранцам говорит и министр экономразвития Тимофей Милованов.

      "Каждое ограничение будет тянуть цену к низу. Вместе с тем, падение цены будет зависеть не только от наличия ограничения, а и от того, насколько оно всеобъемлющее. Давайте не забывать, что каждый запрет будет провоцировать к его обходу и распространению "серого" рынка", - сказал министр.

      Ранее Тимофей Милованов заявил, что украинцы смогут взять кредит на покупку земли под 3-5% годовых.

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      Автор: Ярослав Голобородько
      Теги: Новости Украины Новости политики Рынок земли Мораторий на продажу земли
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