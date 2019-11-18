Заборона продажу землі іноземцям лише сприятиме корупції, – експерти

Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт про припинення дії мораторію на продаж сільськогосподарської землі. Відкритим залишається питання: чи можна продавати землю іноземцям?

Президент Володимир Зеленський пообіцяв проведення всеукраїнського референдуму щодо цього питання. Проте експерти називають такий хід заграванням з електоратом.

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Це суто гра на публіку. Є сотня прикладів у світі, де іноземцям не дозволено купляти землю "напряму". Але це не означає, що там немає інвестицій з їх сторони. Та й взагалі, не проблема для іноземців створити формальну компанію, якою володітиме українець. Це лише створить нові можливості для корупції,

– зазначає економічний експерт Анатолій Амелін.

Про недоцільність заборони продажу землі іноземцям говорить і міністр економрозвитку Тимофій Милованов.

"Кожне обмеження тягнутиме ціну до низу. Разом з тим, падіння ціни буде залежати не лише від наявності обмеження, а й від того, наскільки воно всеосяжне. Давайте не забувати, що кожна заборона провокуватиме до її обходу і поширенню "сірого" ринку", – сказав міністр.

Раніше Тимофій Милованов заявив, що українці зможуть взяти кредит на купівлю землі під 3-5% річних.

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