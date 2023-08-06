В МВД отреагировали на слова Денисенко о запрете выезда мужчинам за границу
6 августа 2023, 15:52Читати новину українською
Источник:МВД
Бывший советник МВД Вадим Денисенко предлагает не выпускать мужчин за границу даже после окончания войны. В ведомстве уже прокомментировали его слова.
В МВД Украины подчеркнули, что высказывания Денисенко о запрете выезда мужчинам за границу – его личное мнение.
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В МВД прокомментировали слова Денисенко
В министерстве попросили не считать слова чиновника позицией МВД Украины. Также там подчеркнули, что Вадим Денисенко – не советник министра внутренних дел.
По многочисленным запросам журналистов сообщаю официально: Вадим Денисенко не является советником министра внутренних дел,
– отметила представитель МВД Украины Марьяна Рева.
Что известно о заявлении Денисенко
- Вадим Денисенко опубликовал в фейсбуке пост, в котором заявил, что после окончания войны запрет на выезд за границу для мужчин необходимо продлить минимум на 3 года.
- Он считает, что если сразу открыть границы, из страны уедет еще минимум миллион украинцев.
- По его мнению, часть мужчин переедут к своим семьям, которые решили остаться за границей, и поэтому "мы не сохранимся как нация".
- Из-за этого в сети разгорелся скандал. Украинцы отмечают, что такое решение было бы нарушением конституции.