Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, отметив, что Telegram является основным инструментом, который использует Россия, чтобы вербовать людей для диверсий в Украине.

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Запретят ли Telegram в Украине

Как отметил Коваленко, при этом Telegram не является основным источником распространения дезинформации в Украине. Ситуация с каждой соцсетью или иным сервисом имеет свои нюансы. Там по-разному реагируют на просьбу ограничить доступ к определенному контенту.

Вот якобы заблокировали в России YouTube. А там дальше выкладывают сериалы о так называемом "сво". И это идет на украинскую аудиторию. Стоит ли запретить YouTube в таком случае? Они достаточно трудно реагируют на просьбы ограничить тот или иной контент для показов в Украине. TikTok реагирует лучше. Там много дезинформации, но большую часть удается оперативно банить с помощью быстрой реакции офиса TikTok,

– сказал Коваленко.

Украинским спецслужбам удается отслеживать и ликвидировать в Telegram российские каналы, где вербуют людей для диверсий. И, если в конце концов не удастся согласовать все это с руководством мессенджера, то могут быть определенные рекомендации для ограничений Telegram в Украине. Но пока об этом речь не идет.

Если не получится достучаться до Павла Дурова, то определенные рекомендательные ограничения, которые уже предоставлены для государственных служб, можно распространить. Но нужно ограничивать чтение новостей на определенных ресурсах и использование его как мессенджера для общения,

– сказал Коваленко.

В любом случае нужна законодательная инициатива и сам механизм, как запретить Telegram в Украине. Сейчас, выдается, у депутатов таких намерений нет.

Добавим, сейчас в Украине запрещено устанавливать Telegram на служебные телефоны для определенной категории граждан. Это касается государственных служащих, военных и работников критической инфраструктуры. Однако запрет не распространяется на персональные смартфоны.