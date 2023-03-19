Украинские пограничники опровергли фейк и заметили, что выездные ограничения касаются только мужчин от 18 до 60 лет. Также в ведомстве отметили, что в так называемом приказе много ошибок, в частности – русизмов.

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Куча русизмов и калек: над фейковым документом не слишком старались

В сети активно распространяют фейк, якобы Госпогранслужба запретила выезд за границу молодым людям в возрасте от 15 лет. При этом в дезинформационном документе содержится много русизмов и калек.

Обратите внимание! Во время военного положения за пределы страны не разрешается выезд мужчинам от 18 до 60 лет, которые не подпадают под категорию исключений.

Осторожно, фейк! Интернетом распространяется фейковый документ Госпогранслужбы о якобы ограничении выезда за границу украинским юношам в возрасте от 15 до 18 лет. Стоит отметить, что сам фейковый документ содержит значительное количество ошибок, в частности русизмов,

– отметили в Госпогранслужбе.

В сети злоумышленники распространяют новый фейк / Фото Западного регионального управления Госпогранслужбы

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Какие документы нужны мужчинам для выезда за границу во время военного положения

Юрист Дмитрий Стриченко рассказал, что нужно иметь с собой мужчин, чтобы засвидетельствовать право на выезд за границу во время военного положения. Для тех граждан, которые выезжают за пределы страны на собственном автомобиле, перечень документов, которые будут требовать сотрудники Госпогранслужбы, увеличится.

Какие документы следует показать (при их наличии):