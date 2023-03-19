Українські прикордонники спростували фейк і зауважили, що виїзні обмеження стосуються лише чоловіків віком від 18 до 60 років. Також у відомстві зауважили, що у так званому "наказі" багато помилок, зокрема – русизмів.

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Купа русизмів і кальок: над фейковим документом не надто старалися

У мережі активно поширюють фейк, нібито Держприкордонслужба заборонила виїзд за кордон юнакам віком від 15 років. При цьому, у дезінформаційному документі міститься багато русизмів і кальок.

Зверніть увагу! Під час воєнного стану за межі країни не дозволяється виїзд чоловікам віком від 18 до 60 років, які не підпадають під категорію винятків.

Обережно, фейк! Інтернетом шириться фейковий документ Держприкордонслужби про нібито обмеження виїзду за кордон українським юнакам віком від 15 до 18 років. Варто зазначити, що сам фейковий документ містить значну кількість помилок, зокрема – русизмів,

– зазначили у Держприкордонслужбі.

У мережі зловмисники поширюють новий фейк / Фото Західного регіонального управління Держприкордонслужби

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Які документи потрібні чоловікам для виїзду за кордон під час воєнного стану

Юрист Дмитро Стріченко розповів, що потрібно мати з собою чоловікам, аби засвідчити право на виїзд за кордон під час воєнного стану. Для тих громадян, які виїжджають за межі країни власним автомобілем, перелік документів, які вимагатимуть співробітники Держприкордонслужби, збільшиться.

Які документи слід показати (за їхньої наявності):