Запретят ли секонд-хенд как гуманитарную помощь, – интервью с замминистра Ковалем

Из года в год количество гуманитарной помощи, в частности, секонд-хенда, который завозят в Украину, растет. Однако найти людей, которые бы бесплатно его получили крайне трудно. Куда девается гуманитарка, и кто и как зарабатывает на нуждающихся, – рассказывает в эксклюзивном интервью заместитель министра социальной политики Олег Коваль.

Помощь или заработок

Сколько секонд-хенда завозится в Украину?

Надо поделить секонд-хенд на тот, который завозится для коммерческой деятельности (продажа через магазины и на базарах) и тот, который идет как гуманитарная помощь. По данным Государственной таможенной службы, примерно 135 тысяч тонн такого груза было ввезено для бизнеса. Компании, импортирующие коммерческий секонд платят миллиардные налоги. К этим грузам у нас нет вопросов.

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Вместе с тем, в течение января-декабря 2019 года в Украину импортировали 24,5 тысяч тонн гуманитарной помощи, из которой за позицией "ношеннуя одежда" – 11,9 тысяч тонн. За аналогичный период 2018 года к нам поступило 22,9 тысяч тонн гуманитарки, с него груза 11 тысяч тонн – "бывшая в употреблении одежда". Если мы эти 11 тысяч тонн поделим и переведем в килограммы, учитывая вес одной вещи в среднем 500 граммов, то у нас получится примерно 25 миллионов единиц одежды. Эту одежду, должны были бы бесплатно раздать людям. Правда, найти их крайне трудно.

Кто такой Олег Коваль?

Заместитель министра социальной политики. В министерстве отвечает за политику в отношении детей, чернобыльцев и других. Осуществляет меры по открытости, доступности и понятности социального сервиса.

Откуда чаще всего привозят в Украину бывшую в употреблении одежду?

В основном к нам идет секонд из европейских стран. Из Соединенных Штатов Америки тоже много. Чаще всего это мебель, оснащение, оборудование, продукты питания, ну и одежда и обувь. Перечень очень большой.



В Украину завозится много секонд-хенда, считает чиновник / Фото Ростислав Лабенский, 24 канал

Кто именно получает эту многочисленную гуманитарную помощь?

Когда мы начали искать людей, которые должны были бы бесплатно получать одежду как гуманитарную помощь, выяснилось, что найти их крайне сложно. Напрашивается вывод – определенная часть такого груза ввозится как гуманитарная помощь, но банально передается на продажу. Как следствие, наши граждане идут на рынки секонда и покупают бывшую в употреблении одежду и обувь, государство недополучает налоги. В то же время, мы не можем утверждать, что весь гуманитарный груз секонд-хенда попадает на рынки, где им торгуют.

Ранее ходили слухи, что вроде секонд-хенд завозили в Украину через церковных служителей. Мол, таким образом предприниматели обходили налоги…

На самом деле, нет. Сейчас в Едином реестре получателей гуманитарной помощи зарегистрировано 1 435 организаций, из которых примерно 10% – религиозные организации. Завозят секонд различные фонды, благотворительные, общественные, религиозные организации. Церкви имеют право ввозить и распределять гуманитарную помощь на уровне с другими получателями, а также быть приобретателями гуманитарных товаров от других организаций-получателей гуманитарной помощи.

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Должен пояснить, что получатель гуманитарной помощи – фонд, благотворительная или религиозная организация, которая принимает такую помощь. Согласно закону, получатель может оставить ее для собственных нужд и взять на учет или передать человеку или юридическому лицу (для собственных нужд) и тогда последние будут приобретателями гуманитарной помощи. К примеру, если фонд завозит гуманитарную помощь и передает ее другому фонду, то он не может больше никому ее передавать. То есть получатель имеет право ее раздавать людям, а вот передавать другим фондам для дальнейшей раздачи – нет. Так написано в законе и это нарушается.

Спрятаться в гуманитарке

Приходилось слышать мнение, мол, одежду всемирно известных брендов завозят в Украину в обход таможенных платежей…

Общаясь с таможенниками выяснилось следующее: под видом гуманитарной помощи завозят новые вещи. Схема построена таким образом: если ты есть в Реестре получателей гуманитарной помощи, груз, как правило, пересекает границу без таможенного досмотра. То есть груз едет прямо на склад, который принадлежит таможне, получателю или арендованный у предпринимателя. Вещи выгружаются на такой склад под собственное обязательство до его признания гуманитарной помощью. За это время груз могут просто подменить. Я не утверждаю, что так делают все, однако подобные случаи происходят. Иногда внутрь мешков с секондом кладут новые вещи. Со всеми этими фактами сейчас разбираются правоохранительные органы.



Из-за нечестных предпринимателей государство недополучает налоги / Фото Ростислав Лабенский 24 канал

Сколько государство недополучает от таких схем?

Если под видом секонда завозятся брендовые вещи, где одна стоит 200 долларов, то здесь, конечно, мы теряем очень много. К примеру, за неуплату того же НДС на одной вещи государство теряет до 600 гривен. А в контейнере этих вещей может быть 5 тысяч единиц. С одного контейнера государство может потерять 25 миллионов гривен. Все зависит от того что лежит в контейнере.

Но Минсоцполитики как-то должно контролировать гуманитарную помощь?

Наше министерство признает грузы гуманитарной помощью. Решения принимаются Минсоцполитики с учетом позиций Минфина, СБУ, МОЗ, МВД, ГСЧС, ДФС и других государственных органов на заседаниях рабочей группы по вопросам гуманитарной помощи. Заседания этой группы проходят, как правило, еженедельно, а ее решения публикуются на сайте Минсоцполитики.

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Насколько мне известно – вы хотите запретить ввоз секонд-хенда в виде гуманитарной помощи. Почему?

Мы знаем многих очень богатых благотворителей, так и не весьма состоятельных меценатов, желающих помочь украинцам. Мы достойная нация, поэтому лучше присылайте нам новые стоковые вещи, не очень раскрученных торговых марок, чем подержанные. Мы будем пропускать новые вещи в качестве гуманитарной помощи. Конечно, это не будут килограммы вещей, они будут идти поштучно. К примеру, одна куртка, несколько пар обуви. Также мы должны понимать кому именно эти вещи передадут. А не так, как это сейчас делается: поступают сотни килограммов одежды, однако найти кому ее бесплатно передали – невозможно.

Не повлияет ли такой запрет на стоимость подержанной одежды?

Этот запрет никоим образом не повлияет на рынок. Не стоит опасаться подорожания подержанных вещей. Секонд как растаможивался, так и будет растаможиваться и в дальнейшем. Гигантские рынки такой одежды останутся. В объеме завезенного в Украину секонд-хенда только 7-8% – ввозится как гуманитарная помощь. Таким образом мы прикрываем схему и усиливаем контроль.

Отдельный вопрос – ввоз секонда убивает нашу легкую промышленность. Однако, этот вопрос должно решать Минэкономики. Наша задача сделать так, чтобы завезенная вещь была новая и попала к человеку. Мы должны этот процесс проконтролировать. Закон о гуманитарной помощи должен действовать на пользу незащищенного гражданина Украины.

Многострадальная помощь

В последнее время благотворительные фонды жалуются, что им стало крайне трудно помогать украинцам…

У нас есть фонды, которые честно работают и завозят гуманитарную помощь – им действительно сложно. Я это понимаю. После принятия соответствующего приказа о предоставлении отчетов мы их пригласим и обсудим как именно можно упростить работу. Это будет в течение месяца, максимум.



В работе благотворительных организаций будут изменения / Фото Ростислав Лабенский, 24 канал

Немало благотворительных организаций было исключено из Реестра получателей гуманитарной помощи. Почему?

79 организаций мы исключили из реестра. Две международные организации восстановили. Недавно Международный Комитет Красного Креста предоставил документы на новый груз, но не предоставил документы получателей помощи и мы не пропустили груз. На встрече, которая состоялась ранее, я им говорил – есть закон и его нужно соблюдать.

У нас приближается проведение олимпиады, но даже Олимпийский комитет (НОК) исключен из реестра, потому что они не предоставили отчеты по 2019 год. Для выхода из сложившейся ситуации, я посоветовал НОК сотрудничать с различными федерациями спорта, которые могут быть получателями помощи на период, пока НОК повторно не включат в реестр, а это период в 5 месяцев.

Кроме того, считаю, что государственные учреждения в первую очередь должны вести соответствующий учет и отчитываться куда дели подаренную гуманитарную помощь.

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Что должно измениться в работе благотворительных фондов?

Мы введем отчеты, благодаря которым будем проверять куда передается гуманитарная помощь. Также будем проверять – кто ее получил, а кто нет. К такой проверке будем приобщать социальные службы и общественные организации. Личные данные получателей гуманитарки мы никому не передадим, но будем выяснять получили ли люди такую помощь или организация взяла на учет гуманитарную помощь.