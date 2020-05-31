Запуск корабля SpaceX: Трамп рад концу зависимости от России, а Россия смогла поздравить США
Успешный пилотируемый запуск коммерческого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX состоялся 30 мая. Трамп очень обрадовался, что "американский корабль отправил американцев в космос на американской ракете" (без участия России этого не делали уже 10 лет), Россия же нашла в себе силы поздравить США.
Трамп считает старт корабля Crew Dragon началом новой эпохи
Президент США Дональд Трамп, выступая перед NASA и журналистами во Флориде, как сообщает 24 канал, выразил радость по поводу того, что США наконец положили конец эпохе зависимости от других стран.
Исторический запуск Компания SpaceX успешно запустила корабль Crew Dragon – видео
Речь шла о зависимости прежде всего от России, без участия которой с 2011 года американцы в космос не летали.
Бывшие лидеры привели нас к такому положению, когда отправка наших астронавтов в космос зависела от других стран. Теперь этому конец,
– заявил Трамп.
Американский лидер сожалеет, что США "десятилетия теряли время и почти ничего не делали" для развития космической отрасли.
Однако то, что 30 мая 2020 на МКС отправили "американских астронавтов на американской ракете и с американской территории" – это фактически дало старт новой эпохе.
Как отреагировали на успешный американский запуск в России
Исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев в твиттере отреагировал на запуск Crew Dragon. Он тоже считает, как и Трамп, этот запуск "открывает новый этап в мировой пилотируемой программе".
У нас появляются новые возможности, новые резервы. Я уверен, что успех этой миссии даст нам дополнительные возможности, которые пойдут на пользу всей мировой пилотируемой программе,
– заявил Крикалев.
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Почему о запуске Crew Dragon в США говорят как о победе над Россией
- Пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании Маска SpaceX 30 мая 2020 со второй попытки отправил в испытательный полет астронавтов-ветеранов Дагласа Харли и Роберта Бенкена.
- Действительно, с 2011 года это первый американский пилотируемый корабль, хотя и частный, запущенный с территории США. В 2011 Штаты закрыли программу полетов многоразовых шаттлов.
- С тех пор американцы летали в космос на российском "Союзе", причем платили за отправку одного астронавта "Роскосмосу" 90 миллионов долларов.
- Полет на корабле SpaceX обойдется NASA едва ли не вдвое дешевле – в 50 миллионов долларов.