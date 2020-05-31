Успешный пилотируемый запуск коммерческого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX состоялся 30 мая. Трамп очень обрадовался, что "американский корабль отправил американцев в космос на американской ракете" (без участия России этого не делали уже 10 лет), Россия же нашла в себе силы поздравить США.

Трамп считает старт корабля Crew Dragon началом новой эпохи

Президент США Дональд Трамп, выступая перед NASA и журналистами во Флориде, как сообщает 24 канал , выразил радость по поводу того, что США наконец положили конец эпохе зависимости от других стран .

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Речь шла о зависимости прежде всего от России, без участия которой с 2011 года американцы в космос не летали.

Бывшие лидеры привели нас к такому положению, когда отправка наших астронавтов в космос зависела от других стран. Теперь этому конец,

– заявил Трамп.

Американский лидер сожалеет, что США "десятилетия теряли время и почти ничего не делали" для развития космической отрасли.

Однако то, что 30 мая 2020 на МКС отправили " американских астронавтов на американской ракете и с американской территории " – это фактически дало старт новой эпохе.

«Прошлые лидеры поставили США в зависимость от иностранных государств, чтобы отправить наших астронавтов на орбиту. Больше нет». pic.twitter.com/H0InKhBMJI - Белый дом (@WhiteHouse) 30 мая 2020 г.

Как отреагировали на успешный американский запуск в России

Исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев в твиттере отреагировал на запуск Crew Dragon. Он тоже считает, как и Трамп, этот запуск "открывает новый этап в мировой пилотируемой программе".

У нас появляются новые возможности, новые резервы. Я уверен, что успех этой миссии даст нам дополнительные возможности, которые пойдут на пользу всей мировой пилотируемой программе,

– заявил Крикалев.

Обращение исполнительного директора по пилотируемым космическим программам Сергея Крикалева по случаю успешного пуска ракеты-носителя Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon и экипажем на его борту pic.twitter.com/Jd5I728Pza — РОСКОСМОС (@roscosmos) May 30, 2020

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