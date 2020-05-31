Запуск корабля SpaceX: Трамп порадів кінцю залежності від Росії, а Росія змогла привітати США
Успішний пілотований запуск комерційного космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX відбувся 30 травня. Трамп дуже зрадів, що "американський корабель відправив американців у космос на американській ракеті" (без участі Росії цього не робили вже 10 років), Росія ж знайшла в собі сили привітати США.
Трамп вважає старт корабля Crew Dragon початком нової епохи
Президент США Дональд Трамп у виступі перед NASA та журналістами у Флориді, як повідомляє 24 канал, висловив радість з приводу того, що США нарешті поклали край епосі залежності від інших країн.
Історичний запуск Компанія SpaceX успішно запустила корабель Crew Dragon – відео
Мовилося про залежність, передусім, від Росії, без участі якої з 2011 року американці в космос не літали.
Колишні лідери привели нас до такого становища, коли відправка наших астронавтів у космос залежала від інших країн. Тепер цьому кінець,
– заявив Трамп.
Американський лідер шкодує, що США "десятиліття втрачали час і майже нічого не робили" для розвитку космічної галузі.
Однак те, що 30 травня 2020 року на МКС відправили "американських астронавтів на американській ракеті і з американської території" – це фактично дало старт новій епосі.
Як відреагували на успішний американський запуск у Росії
Виконавчий директор "Роскосмосу" Сергій Крикальов у твіттері відреагував на запуск Crew Dragon. Він теж вважає, як і Трамп, що цей запуск "відкриває новий етап у світовій пілотованій програмі".
У нас з'являються нові можливості, нові резерви. Я впевнений, що успіх цієї місії дасть нам додаткові можливості, які підуть на користь всій світовій пілотованій програмі,
– заявив Крикальов.
Зверніть увагу Космічний корабель Маска вибухнув під час випробувань – відео
Чому про запуск Crew Dragon у США говорять як про перемогу над Росією
- Пілотований космічний корабель Crew Dragon компанії Маска SpaceX 30 травня 2020 року з другої спроби відправив у випробувальний політ астронавтів-ветеранів Дагласа Гарлі й Роберта Бенкена.
- Дійсно, з 2011 року це перший американський пілотований корабель, хоча й приватний, запущений з території США. У 2011 Штати закрили програму польотів багаторазових шатлів.
- Відтоді американці літали в космос на російському "Союзі", причому платили за відправку одного астронавта "Роскосмосу" 90 мільйонів доларів.
- Політ на кораблі SpaceX обійдеться NASA чи не удвічі дешевше – у 50 мільйонів доларів.