Успішний пілотований запуск комерційного космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX відбувся 30 травня. Трамп дуже зрадів, що "американський корабель відправив американців у космос на американській ракеті" (без участі Росії цього не робили вже 10 років), Росія ж знайшла в собі сили привітати США.

Трамп вважає старт корабля Crew Dragon початком нової епохи

Президент США Дональд Трамп у виступі перед NASA та журналістами у Флориді, як повідомляє 24 канал, висловив радість з приводу того, що США нарешті поклали край епосі залежності від інших країн.

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Мовилося про залежність, передусім, від Росії, без участі якої з 2011 року американці в космос не літали.

Колишні лідери привели нас до такого становища, коли відправка наших астронавтів у космос залежала від інших країн. Тепер цьому кінець,

– заявив Трамп.

Американський лідер шкодує, що США "десятиліття втрачали час і майже нічого не робили" для розвитку космічної галузі.

Однак те, що 30 травня 2020 року на МКС відправили "американських астронавтів на американській ракеті і з американської території" – це фактично дало старт новій епосі.

"Past leaders put the United States at the mercy of foreign nations to send our astronauts into orbit. Not any more." pic.twitter.com/H0InKhBMJI — The White House (@WhiteHouse) May 30, 2020

Як відреагували на успішний американський запуск у Росії

Виконавчий директор "Роскосмосу" Сергій Крикальов у твіттері відреагував на запуск Crew Dragon. Він теж вважає, як і Трамп, що цей запуск "відкриває новий етап у світовій пілотованій програмі".

У нас з'являються нові можливості, нові резерви. Я впевнений, що успіх цієї місії дасть нам додаткові можливості, які підуть на користь всій світовій пілотованій програмі,

– заявив Крикальов.

Обращение исполнительного директора по пилотируемым космическим программам Сергея Крикалева по случаю успешного пуска ракеты-носителя Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon и экипажем на его борту pic.twitter.com/Jd5I728Pza — РОСКОСМОС (@roscosmos) May 30, 2020

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