На месте происшествия работали сотрудники Управления превентивной деятельности, а также следственно-оперативная группа Черкасского районного управления полиции. Правоохранители опросили свидетелей и изучили записи с камер видеонаблюдения.

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Что известно о нарушителе

Как выяснилось, в новогоднюю ночь в Черкассах запускал салюты 38-летний мужчина из России. Уроженец страны-агрессора постоянно проживает в этом городе с 2014 года. В полиции отметили, что этот мужчина находится в Черкассах на законных основаниях.

Пиротехнику, которую изъяли полицейские, мужчина приобрел в интернете. Правонарушения задокументировали должным образом и составили соответствующие материалы, которые направили в суд,

– говорится в сообщении.

Сотрудники еще раз напомнили, что в Украине запрещено продавать и запускать салюты в условиях полномасштабной войны с Россией. Также правоохранители поделились видео.

На кадрах можно увидеть и услышать, как мужчина попытался объяснить свой поступок. Нарушитель заявил, что не знал о запрете использования пиротехники. Также уроженец России извинился после того, как правоохранители задали ему соответствующий вопрос.

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