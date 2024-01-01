На месте происшествия работали сотрудники Управления превентивной деятельности, а также следственно-оперативная группа Черкасского районного управления полиции. Правоохранители опросили свидетелей и изучили записи с камер видеонаблюдения.
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Что известно о нарушителе
Как выяснилось, в новогоднюю ночь в Черкассах запускал салюты 38-летний мужчина из России. Уроженец страны-агрессора постоянно проживает в этом городе с 2014 года. В полиции отметили, что этот мужчина находится в Черкассах на законных основаниях.
Пиротехнику, которую изъяли полицейские, мужчина приобрел в интернете. Правонарушения задокументировали должным образом и составили соответствующие материалы, которые направили в суд,
– говорится в сообщении.
Сотрудники еще раз напомнили, что в Украине запрещено продавать и запускать салюты в условиях полномасштабной войны с Россией. Также правоохранители поделились видео.
На кадрах можно увидеть и услышать, как мужчина попытался объяснить свой поступок. Нарушитель заявил, что не знал о запрете использования пиротехники. Также уроженец России извинился после того, как правоохранители задали ему соответствующий вопрос.
Нарушитель извиняется за свое поведение: видео полиции Черкасской области
Похожий случай был в Киеве
- Вечером 31 декабря в соцсетях появились сообщения о запусках салютов в районе Осокорков. В то время столица находилась под атакой российских дронов-камикадзе.
- Также распространялось видео с салютами. Позже киевская полиция заявила, что эта запись оказалась прошлогодней.
- Однако жители и гости Киева действительно слышали звуки пиротехники. Мониторинговые каналы спутали их со взрывами.