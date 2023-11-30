Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на действующий закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об использовании и обращении пиротехнических изделий" (№7438) на сайте Верховной Рады.

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Список запрещенных фейерверков

Согласно документу запрещается использование, продажа и передача фейерверков следующих классов:

F2 (общее использование, имеющие низкий уровень опасности и шума, не предназначенные для использования в жилых зданиях);

F3 (общее использование, имеющие средний уровень опасности, не предназначенные для использования в жилых зданиях);

F4 (профессиональное использование, имеют высокий уровень опасности).

Кроме того, запрещается продажа или передача любым способом фейерверков класса F1 (общего использования, имеют очень низкий уровень опасности и шума) лицам, не достигшим 16 лет.

Обратите внимание! Запрет не распространяется на использование пиротехники ВСУ, Национальной полиции и аварийно-спасательных служб.

Отмечается, что звуковые и световые эффекты от использования пиротехники наносят вред психологическому здоровью населения из-за их сходства со звуками взрывов.

Актуальными будут контроль и ограничение использования пиротехнических изделий и после окончания войны, поскольку у подавляющего большинства людей в течение длительного времени будет сохраняться посттравматическое стрессовое расстройство. Отдельно следует отметить опасность использования пиротехнических изделий для животных,

– говорится в записке.

Стресс, паническая атака, остановка сердца и в результате гибель – так могут отреагировать животные на звуки пиротехнических изделий.

Статьи, предусматривающие наказание

По статье 164 КУоАП (нарушение порядка производства хозяйственной деятельности) – штраф в размере от 17 тысяч до 34 тысяч гривен. Также у нарушителей будут забирать продукцию и деньги, полученные в результате совершения этого правонарушения;

Также у нарушителей будут забирать продукцию и деньги, полученные в результате совершения этого правонарушения; По статье 182 КУоАП нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов по защите населения от вредного воздействия шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах. За это уплачивается штраф от 85 гривен до 255 гривен , для должностных лиц и субъектов хозяйственной деятельности – от 255 до 510 гривен ;

, для должностных лиц и субъектов хозяйственной деятельности – ; По статье 195-6 КУоАП (нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств) – штраф составляет от 1020 гривен до 1700 гривен с конфискацией пиротехнических средств;

с конфискацией пиротехнических средств; Статья 296 УК Украины (хулиганство) карается штрафом от 17 тысяч до 34 тысяч гривен , или арестом сроком до шести месяцев, или ограничением свободы сроком до пяти лет.

В Украине запрет на использование и продажу пиротехники действует еще с лета 2022 года. Эти изменения решили ввести потому, что звуки очень пугают многих украинцев, ведь напоминают прилеты российских ракет.

В Киеве на День Независимости запускали салюты

Ночью 24 августа в Днепровском районе столицы 37-летний мужчина запустил салют во дворе многоэтажки. Жители окрестных домов вызвали полицию.

Полицейские установили, что салют запустил житель одного из близлежащих к месту происшествия домов.

Как мужчина объяснил стражам порядка, салютом он решил поздравить свою гражданскую жену с днем рождения.

"Во время неотложного обыска в квартире следователи изъяли остатки фейерверка, а затем задержали 37-летнего киевлянина в порядке статьей 298 Уголовного процессуального кодекса Украины", – рассказывают в полиции Киева.