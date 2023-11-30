Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на чинний закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання та обігу піротехнічних виробів" (№7438) на сайті Верховної Ради.

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Перелік заборонених феєрверків

Згідно з документом, забороняється використання, продаж та передача феєрверків таких класів:

F2 (загального використання, мають низький рівень небезпеки та шуму, не призначені для використання у житлових будівлях);

F3 (загального використання, мають середній рівень небезпеки, не призначені для використання у житлових будівлях);

F4 (професійного використання, мають високий рівень небезпеки).

Окрім того, забороняється продаж або передача у будь-який спосіб феєрверків класу F1 (загального використання, мають дуже низький рівень небезпеки та шуму) особам, які не досягли 16 років.

Зверніть увагу! Заборона не поширюється на використання піротехніки ЗСУ, Національною поліцією та аварійно-рятувальними службами.

Наголошується, що звукові та світлові ефекти від використання піротехніки роблять шкоду психологічному здоров’ю населення через їхню подібність до звуків вибухів.

Актуальними будуть контроль та обмеження використання піротехнічних виробів і після закінчення війни, оскільки у переважної більшості людей протягом тривалого часу буде зберігатися посттравматичний стресовий розлад. Окремо потрібно наголосити на небезпеці використання піротехнічних виробів для тварин,

– йдеться у записці.

Стрес, панічна атака, зупинка серця і в результаті загибель – так можуть відреагувати тварини на звуки піротехнічних виробів.

Статті, які передбачають покарання

За статтею 164 КУпАП (порушення порядку провадження господарської діяльності) – штраф у розмірі від 17 тисяч до 34 тисяч гривень. Також у порушників забиратимуть продукцію та гроші, одержані внаслідок вчинення цього правопорушення;

Також у порушників забиратимуть продукцію та гроші, одержані внаслідок вчинення цього правопорушення; За статтею 182 КУпАП порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил дотримання тиші в населених пунктах і громадських місцях. За це сплачується штраф від 85 гривень до 255 гривень , для посадових осіб та суб’єктів господарської діяльності – від 255 гривень до 510 гривень ;

, для посадових осіб та суб’єктів господарської діяльності – ; За статтею 195-6 КУпАП (порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів) – штраф становить від 1 020 гривень до 1 700 гривень з конфіскацією піротехнічних засобів;

з конфіскацією піротехнічних засобів; Стаття 296 КК України (хуліганство) карається штрафом від 17 тисяч до 34 тисяч гривень, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.

В Україні заборона на використання та продаж піротехніки діє ще з літа 2022 року. Ці зміни вирішили ввести через те, що звуки дуже лякають багатьох українців, адже нагадують прильоти російських ракет.

У Києві на День Незалежності запускали салюти

Вночі 24 серпня у Дніпровському районі столиці 37-річний чоловік запустив салют у дворі багатоповерхівки. Жителі навколишніх будинків викликали поліцію.

Поліціянти встановили, що салют запустив мешканець одного із прилеглих до місця події будинків.

Як чоловік пояснив правоохоронцям, салютом він вирішив привітати свою цивільну дружину з днем народження.

"Під час невідкладного обшуку у квартирі слідчі вилучили рештки феєрверка, а відтак затримали 37-річного киянина у порядку статтею 298 Кримінального процесуального кодексу України", – розповідають у поліції Києва.