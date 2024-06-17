По словам владельца группы компаний Autostrada Максима Шкиля, вода уже подается из Запорожья на насосно-фильтровальную станцию в Марганец (первая ветка), где она очищается и расходится к потребителям – в Марганецкую, Мировскую, Широковскую, Томаковскую громаду. Вторая ветка будет обеспечивать водой Никополь, Покровское и Червоногригорьевку (Днепропетровская область).

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Запуск водопровода "Запорожье-Томаковка-Марганец"

Шкиль отметил, что строительство водопровода и подготовку его к запуску Autostrada завершила еще в феврале, с тех пор ждали определения балансодержателя объекта и обеспечения постоянным напряжением. Шкиль добавил, что объект построили за 7 месяцев – от проектирования до реализации, что является рекордно коротким сроком.

Одновременно продолжалось проектирование, получение технических условий, согласований и разрешений и собственно строительство – проектировщики, геодезисты, строители работали слаженно и параллельно – непосредственно на объекте, в режиме 24/7! Это были сверхсложные задачи, но мы их решили!,

– написал владелец Autostrada.

По его словам, система водопровода полностью автоматизирована и информатизирована, полностью работает от источника постоянного электроснабжения. Протяженность сети – 77,9 километров. Проектная мощность водопровода – 150 000 м3 воды в сутки.

"Важно было обеспечить забор воды именно из Днепра, который имеет постоянный приток живой воды. Так как из-за постоянных вражеских обстрелов доступ к руслу Днепра ограничен во многих районах, забор воды решено было делать из Запорожья", – отметил Шкиль. По его словам, проектировщики проводили трассы фактически по картам, ведь съемка забрала бы много времени. И только после того, как трасса была проложена, уточняли все это геодезией.

Устраивали трубы там, где это невозможно открытым способом, под автомобильными дорогами, железной дорогой и рекой – осуществляли проколы, методом горизонтального бурения – буровая установка пробуривает скважину, в которую затягивают футляр в виде стальной трубы, после этого в этот футляр протягивается стеклопластиковая труба, – рассказал предприниматель. Он также добавил, что для обеспечения электроснабжения водопровода построена 26-километровая основная и резервная линии электроснабжения сетей 6 кВ и 35 кВ. В качестве альтернативного (резервного) источника питания, на каждой подстанции установлено по 2 дизель-генератора мощностью до 1 МВт.

Чтобы обезопасить водопровод от обстрелов, практически всю систему магистральных трубопроводов и насосных станций спрятано под землю. По окончании работ проведен ремонт дорог, которыми двигалась строительная техника, благоустройство территорий, озеленение,

– добавил он.

По словам Шкиля, в условиях отсутствия своевременного финансирования строительство осуществлялось фактически за кредитные и оборотные средства компании. "Несмотря на стопроцентную готовность водопровода еще в феврале, долг государства перед Autostrada только за этот объект – 1,5 миллиарда гривен. Надеюсь, что этот вопрос будет урегулирован в ближайшее время. Спасибо команде за отличную работу!", – подытожил предприниматель.