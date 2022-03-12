Для того, чтобы им было легче делать свое дело и находить друг друга создали специальную платформу. Это сделало Минобороны совместно с аналитической системе YouControl и при поддержке Международного фонда "Возрождение", передает 24 канал.

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Цель и работа платформы

Основное – это совместить действия всех волонтеров, которые работают над обеспечением потребностей ВСУ и ТРО. Платформа позволит специалистам ведомства в реальном времени отслеживать возможности волонтеров по конкретным потребностям для армии.

Волонтерам надо зарегистрироваться на платформе people4ua.com, тогда будет быстрая проверка через BankID, чтобы избежать мошенничества и диверсии. Волонтер заполняет короткую анкету: какую помощь готов оказывать, в каких объемах, в каком населенном пункте, как быстро может закрыть потребность. Все потребности есть по категориям, чтобы было удобно.

Каковы преимущества платформы

Среди плюсов выделяют: