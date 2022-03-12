Для того, щоб їм було легше робити свою справу та знаходити один одного створили спеціальну платформу. Це зробило Міноборони спільно з аналітичною системою YouControl та за підтримки Міжнародного фонду "Відродження", передає 24 канал.

До теми Арестович закликав жителів Заходу та Центру повертатись до нормального життя

Мета і робота платформи

Основне – це поєднати дії всіх волонтерів, які працюють над забезпеченням потреб ЗСУ і ТРО. Платформа дозволить фахівцям відомства в реальному часі відслідковувати можливості волонтерів щодо конкретних потреб для армії.

Волонтерам треба зареєструватись на платформі people4ua.com. Тоді буде швидка верифікація через BankID, щоб уникнути шахрайств та диверсії. Волонтер заповнює коротку анкету: яку допомогу готовий надавати, в яких об'ємах, у якому населеному пункті, як швидко може закрити потребу. Усі потреби є за комегоріями, щоб було зручно.

Які переваги платформи

Серед плюсів виокремлюють: