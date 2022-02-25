Центр будет действовать для обеспечения национальной безопасности и обороны в связи с масштабным наступлением России против Украины.

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Задача штаба – максимально консолидировать возможности бизнеса и международных партнеров для обеспечения потребностей Украины в гуманитарной и технической помощи в условиях военного положения.

Штаб будет работать в режиме 24/7, координировать работу военно-гражданских администраций по следующим направлениям:

медицинская помощь;

социальная защита;

удовлетворение продовольственных потребностей;

размещение лиц, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за боевых действий.

Партнеры помогают Украине. В частности, 25 февраля наше государство получило новую военную помощь из Польши – целую колонну с боеприпасами.

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