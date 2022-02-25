Центр діятиме для забезпечення національної безпеки та оборони у зв'язку з масштабним наступом Росії проти України.

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Завдання штабу – максимально консолідувати можливості бізнесу та міжнародних партнерів для забезпечення потреб України у гуманітарній та технічній допомозі в умовах воєнного стану.

Штаб працюватиме в режимі 24/7, координуватиме роботу війсково-цивільних адміністрацій за такими напрямами:

  • медична допомога;
  • соціальний захист;
  • задоволення продовольчих потреб;
  • розміщення осіб, які вимушені були покинути свої домівки через бойові дії.
Партнери допомагають Україні. Зокрема, 25 лютого наша держава отримала нову військову допомогу з Польщі – цілу колону з боєприпасами.
Київ
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