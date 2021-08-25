Заработки за рубежом: в какие страны выезжают украинцы и сколько им платят

Украинцы без проблем находят работу в Польше, Чехии, Италии или Германии. Миллионы людей выезжают за границу и только за первое полугодие 2021 года на заработки отправилось почти 2 миллиона украинцев.

Люди массово выезжают из-за поисков стабильности и, конечно, средств. Им приходится оставлять семью, друзей и покидать свою привычную жизнь дома, чтобы заработать на чужбине.

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Только Польша ежегодно выдает нашим гражданам почти 1 миллион 800 тысяч официальных разрешений на работу. Ни для кого не секрет, что далеко не все мигрируют легально.

"По разным подсчетам и по данным экспертов, на сегодня объем трудовой миграции достигает 2 – 3 миллиона украинцев. Многие эксперты называют еще большие цифры", – отметила заместитель министра экономики Украины Светлана Глущенко.

Какие профессии люди выбирают за рубежом

Большинство украинцев едут на 3 – 6 месяцев, возвращаются домой и снова едут. Эксперты предполагали, что пандемия коронавируса приостановит это движение, ведь с началом карантинных ограничений на родину вернулись почти полмиллиона украинцев. Впрочем, они поспешили с выводами.

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С ослаблением ограничений, люди снова хлынули за границу. Пугает то, что теперь уехали не только представители прикладных профессий.

"Сначала речь шла о сельскохозяйственных работниках. Затем страны ЕС начали активнее привлекать медиков. Наши мигранты действительно занимаются больше умственным трудом и более квалифицированной работой", – рассказал ученый Института демографии и социальных исследований Алексей Позняк.

Сколько украинцев могут не вернуться домой

Новой родины украинцы не ищут – они стремятся к стабильности и работать за достойные деньги. Однако рано или поздно каждому заробитчанину придется сделать выбор – вернуться в Украину или обустроить дом на чужбине.

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"По моим оценкам, примерно 20% украинцев, которые работают за рубежом, останутся там навсегда. Если учитывать, что по некоторым оценкам за границей работает около 5 миллионов граждан, то делаю выводы, что 1 миллион рано или поздно выберет для постоянного проживания уже не Украину, а страну Европы", – отметил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Сколько зарабатывают украинцы

Наивно надеяться, что украинец согласится переориентироваться на украинский рынок труда, если на европейском у него в разы более высокая заработная плата. Ведь главной причиной, почему наши люди работают на чужой земле, являются средства.

По данным Минфина, средняя заработная плата по Украине за последние месяцы составляет 14 тысяч гривен – это в пересчете примерно 450 евро. Однако отложить многое вряд ли удастся.

"Если говорить о Европе, то заработная плата украинцев достигает от 800 евро в месяц. С учетом расходов на жилье и питание, можно отложить примерно 500 – 600 долларов в месяц и привезти их в Украину", – рассказал Воскобойник.

Почему молодежь чаще не возвращается в Украину

Больше перспектив и стабильности в жизни за рубежом видит молодежь. К примеру, в 2020 году количество молодежи, которая обосновалась в соседней Польше, на 15% больше чем была в 2019 году.

"Когда они слышат обещания наших чиновников о том, что Украина достигнет уровня польских зарплат через 40 лет, задумываются, ждать ли им 40 лет или взять билет и уже через сутки быть в стране, где смогут эти деньги получать", – пояснил Воскобойник.

. По оценкам бывшего министра Кабмина Дмитрия Дубилета, за последние 10 лет, в Украину не вернулись почти 4 миллиона человек. Это чуть менее 10% всего населения страны.

Проблема в том, что когда взрослое население – это родители, которых в Украине ждут дети, возвращаются снова домой, то молодежь, которая только устраивает свою жизнь, имеет другие настроения. Часто молодые люди едут учиться за границу.

"Частично это миграция образовательная. Как раз есть точные данные – это 70 – 80 тысяч украинцев, обучающихся в зарубежных ЗВО", – сказал ученый Института демографии и социальных исследований Алексей Позняк.

Эксперты уверены, что почти 80% молодежи, которая уехала за границу, больше не вернется в Украину. Возможно, приедут только навестить родных.

Что готовит Верховная Рада, чтобы помочь заробитчанам

Чтобы вернуть украинцев домой, а главное – оставить в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым планируют предлагать работникам вкладывать заработанное в собственное дело дома. Для этого также обещают материальную помощь.

"Ориентировочно объем такой помощи будет достигать 150 тысяч гривен. Если закон поддержат, то он начнет работать с 1 января 2022 года", – подчеркнула Глущенко.

Эксперты от таких шагов предлагают отказаться. Якобы это даст преимущество мигрантам и обусловит разделение украинцев. Вернуть украинцев домой возможно, только если обеспечить им достойные условия жизни и труда, а главное – веры в будущее своей страны.

Миллионы украинцев выезжают за границу: смотрите видео



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