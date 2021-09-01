Заработки за рубежом: советы экспертов относительно недобросовестных компаний-посредников

Две трети украинцев не хотят ехать за границу на заработки, но почти треть готова искать работу и "лучшую жизнь" в других странах.

Об этом свидетельствуют последние данные социологической группы "Рейтинг". В основном, подзаработать стремится молодежь. Но им преимущественно предлагают сезонную работу. Специалисты утверждают, что именно молодежь – это едва ли не основной контингент, который используют как недобросовестные работодатели, так и компании-посредники.

"Если вам говорят "заплатить деньги", то здесь уже кроется либо обман, либо просто на вас зарабатывают. Чем это закончится – непонятно. Еще раз напомню: брать деньги за трудоустройство за границей запрещено. Поэтому, во-первых, проверьте лицензию, во-вторых, почитайте отзывы. В-третьих, с вас не должны брать денег. А в-четвертых, уже дальше спрашивайте, куда вас отправляют", – советует Виталий Михайлов, управляющий партнер компании "Михайлов и партнеры".

Эксперт по трудоустройству Андрей Марисюк рекомендует не верить словам посредников и стараться максимально проверять полученную от них информацию. Потому что они довольно часто говорят то, что им выгодно.