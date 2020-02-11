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      "Заработки" украинских артистов в России: что с этим будет делать Минкульт

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      Дополнительные налоги за гастроли в России позволят артистам просто откупиться, – Бородянский / detector.media

      Министр культуры Украины Владимир Бородянский заявил, что считает ненормальным, когда украинские артисты своими гастролями пытаются "нормализовать отношения" с Россией. В то же время он признался, что не знает, как с этим бороться.

      Есть ряд вещей, которые нормируют отношения между странами, культурная сфера – одна из таких, рассказал Бородянский в интервью изданию "РБК-Украина".

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      У нас ненормальные отношения с Россией. Сегодня это наш враг. И я считаю, что когда наши артисты ездят в Россию выступать – это автоматически приводит к упорядочению отношений. И я точно не могу с этим согласиться,
      – заявил министр культуры.

      В то же время он отметил, что запреты или санкции за такие поездки – сложный вопрос. По его мнению, любые похожие запреты не являются правильными.

      "Я считаю, что это неправильно. Я категорически против такого "нормирования отношений" с Россией. Через какой инструмент сделать это нормирование невозможным – у меня сейчас нет быстрого ответа", – пояснил Владимир Бородянский.

      По его словам, во власти сейчас нарабатывают элементы, как противостоять такой ситуации, а затем представляют их обществу. Единственное он отметил, что ему не нравится идея с дополнительным налогом для "гастролеров". Мол, это создает возможности просто откупиться.

      Что еще Бородянский говорил о гастролерах?
      Ранее министр культуры уже выступил в поддержку инициативы не отправлять на Евровидение артистов, гастролирующих в России и не понимающих, что та является агрессором.

      Тогда он подчеркивал, что культура является частью политики, а когда артист едет в Россию с концертами во время войны, то он не отстаивает украинскую позицию.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Бородянский Новости России Министерство культуры Украины Российские гастролеры Война
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