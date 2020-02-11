"Заробітки" українських артистів у Росії: що з цим робитиме Мінкульт
Міністр культури України Володимир Бородянський заявив, що вважає ненормальним, коли українські артисти своїми гастролями намагаються "нормалізувати відносини" з Росією. Водночас він зізнався, що не знає, як з цим боротися.
Є низка речей, які нормують відносини між країнами, культурна сфера – одна з таких, розповів Бородянський в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".
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У нас ненормальні відносини з Росією. Сьогодні це наш ворог. І я вважаю, що коли наші артисти їздять в Росію виступати – це автоматично призводить до внормування відносин. Та я точно не можу з цим погодитися,
– заявив міністр культури.
Водночас він зазначив, що заборони чи санкції за такі поїздки – складне питання. На його думку, будь-які схожі заборони не є правильними.
"Я вважаю, що це неправильно. Я категорично проти такого "нормування відносин" з Росією. Через який інструмент зробити це нормування неможливим – у мене зараз немає швидкої відповіді", – пояснив Володимир Бородянський.
За його словами, у владі зараз напрацьовують елементи, як протистояти такій ситуації, а згодом презентують їх суспільству. Єдине він зазначив, що йому не подобається ідея з додатковим податком для "гастролерів". Мовляв, це створює можливості просто відкупитися.
Що ще Бородянський говорив про гастролерів?Раніше міністр культури вже виступив на підтримку ініціативи не відправляти на Євробачення артистів, які гастролюють у Росії і не розуміють, що та є агресором.
Тоді він наголошував, що культура є частиною політики, а коли артист їде у Росію з концертами під час війни, то він не відстоює українську позицію.