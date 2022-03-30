Так, людям собираются платить деньги за то, что они передали российскую технику в ряды ВСУ. Напомним, что в Украине фиксировали многие случаи, когда гражданские захватывали вражеские танки и БТРы.

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Соответствующий законопроект предлагают одобрить для того, чтобы не только уменьшить негативные последствия вооруженной агрессии России против Украины и снизить боевой потенциал врага, но и для того, чтобы стимулировать людей передавать эту технику в пользу Украины.

Расценки за передаваемую технику:

Боевой самолет (истребительная, бомбардировочная и штурмовая авиация) – 1 000 000 долларов,

Боевой вертолет – 500 000 долларов,

Реактивная система залпового огня до калибра 122 миллиметров включительно – 25 000 долларов.

Реактивная система залпового огня калибра более 122 миллиметров – 35 000 долларов.

Танк, наземная артиллерия (самоходная) – 100 000 долларов,

Боевая машина пехоты (десанта), бронетранспортер, бронированная разведывательно-дозорная машина – 50 000 долларов,

Военный автомобиль (грузовой, специализированный), военный тягач, военная инженерная машина: разведки, разминирования, минного заграждения, мостоукладных, разграждения, для прокладки путей, для осуществления землеройных работ, для преодоления водных препятствий – 10 000 долларов,

Корабль 1 или 2 ранга – 1 000 000 долларов,

Корабль 3 или 4 ранга – 500 000 долларов,

Судно военного (вспомогательного) обеспечения – 200 000 долларов,

Судно малогабаритного боевого (разведывательного) назначения – 50 000 долларов.

Отмечается, что если человек передал вооруженную технику в ВСУ, то по требованию ему могут обеспечить сохранение тайны факта передачи оружия, сделать документы с новыми данными, позаботиться о безопасности пребывания человека на территории Украины и создать условия для выезда в третью безопасную страну.