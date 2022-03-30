Так, людям збираються платити гроші за те, що вони передали російську техніку до лав ЗСУ. Нагадаємо, що в Україні фіксували багато випадків, коли цивільні громадяни захоплювали ворожі танки та БТРи.

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Відповідний законопроєкт пропонують схвалити для того, щоб не лише зменшити негативні наслідки збройної агресії Росії проти України та понизити бойовий потенціал ворога, а й для того, щоб стимулювати людей передавати цю техніку на користь України.

Розцінки за передану техніку:

Бойовий літак (винищувальна, бомбардувальна та штурмова авіація) – 1 000 000 доларів,

Бойовий вертоліт – 500 000 доларів,

Реактивна система залпового вогню до калібру 122 міліметрів включно – 25 000 доларів.

Реактивна система залпового вогню калібру більше ніж 122 міліметрів – 35 000 доларів.

Танк, наземна артилерія (самохідна) – 100 000 доларів,

Бойова машина піхоти (десанту), бронетранспортер, броньована розвідувально-дозорна машина – 50 000 доларів,

Військовий автомобіль (вантажний, спеціалізований), військовий тягач, військова інженерна машина: розвідки, розмінування, мінного загородження, мостоукладних, розгородження, для прокладання шляхів, для здійснення землерийних робіт, для подолання водних перешкод – 10 000 доларів,

Корабель 1 або 2 рангу – 1 000 000 доларів,

Корабель 3 або 4 рангу – 500 000 доларів,

Судно військового (допоміжного) забезпечення – 200 000 доларів,

Судно малогабаритного бойового (розвідувального) призначення – 50 000 доларів.

Зазначається, що якщо людина передала збройну техніку до ЗСУ, то на вимогу їй можуть забезпечити збереження таємниці факту передачі зброї, зробити документи з новими даними, подбати про безпеку перебування людини на території України та створити умови для виїзду до третьої безпечної країни.

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