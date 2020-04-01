17:11
1 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Заробитчан из Польши поселят на обсервацию в противотуберкулезный диспансер, – СМИ

      - Читати новину українською
      У Загоранах – дитячий протитуберкульозний диспансер / Teza

      Украинцев, которые будут возвращаться из Польши, разместят в детском противотуберкулезном диспансере на Волыни. Сейчас это заведение – на карантине.

      Йдеться про обсервацію людей, які перетинатимуть український кордон, в контрольно-пропускних пунктах "Ягодин", "Пулемець", "Доманове", "Дольськ". Відповідне рішення ухвалили у Волинській ОДА, повідомляє Teza.

      Читайте також Нацгвардійці оточили готелі, де перебувають українці на обсервації: фото

      Зараз у диспансері дітей з туберкульозом немає, їх відправили додому, повідомив головний лікар санаторію "Згорани" Олександр Санем. У санаторії можуть розмістити до 50 осіб.

      Ми їх зачинимо на другому поверсі у новому корпусі. Там є 5 душових і 5 туалетів на 15 кімнат. Мірятимемо їм температуру, робитимемо вологе прибирання. Їсти будемо їм давати,
      – розповів головний лікар.

      У випадку появи симптомів коронавірусу, хворих відвозитимуть у Любомльську районну лікарню. У самому селі Згорани рішенню про обсервацію не зраділи.

      Цей санаторій – це центр села. Дуже близько біля згоранського великого озера. Це у нас курортна зона – туристичний сезон і так далі. І там немає в санаторії такої ізоляції як у Нових Санжарах – де була база Національної гвардії. В нашому санаторії практично вільний доступ на територію села. Ну і персонал. Це ж дитячий санаторій, розумієте?
      – розповів у коментарі Teza сільський голова Олександр Лукашук.

      На думку сільського голови, санаторій до прийому українців з Польщі – не готовий, адже там немає навіть захисних костюмів.

       

      Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні готовий 61 заклад для обсервації українців, що прибули з-за кордону. Усі готелі та санаторії обіцяють забезпечити окулярами, захисними костюмами та масками.

      Перші спроби поселити людей на обсервацію не були успішними. Для обсервації визначили готель "Козацький" у Києві та готель "Пуща Конгрес" у Пущі–Водиці. За перебування у "Пущі Конгрес" треба платити. Перебування у "Козацькому" – безкоштовне, проте туристів не влаштували умови проживання та харчування. Вирішувати ситуацію з незадоволеними людьми довелось міністру інфраструктури Владиславу Криклію. Проте і після цього конфлікт залагоджений не був: у МВС повідомили, що близько 60 осіб з "Козацького" таки втекли.

      Як Кабмін посилив карантин 29 березня?– Люди, які мали контакт з хворим на коронавірусну хворобу або хворіють на коронавірус та не потребують госпіталізації, зобов'язані дотримуватись режиму самоізоляції.
      – Люди, які відвідували країни/регіони з місцевою передачею вірусу в громаді повинні перебувати на обсервації впродовж 14 днів з метою недопущення занесення нових випадків хвороби на територію України.
      – Обласні та Київська міська державні адміністрації повинні забезпечити облаштування спеціальних закладів для організації обсервації, транспортування до них осіб, що їй підлягають, а також медичне спостереження за ними.

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Больница Карантин в Украине 2020 Волынь
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 13:55 Старт второго этапа медреформы: какие медицинские услуги будут бесплатными
      Здорове життя 28392
      сегодня , 16:07 Отопительный сезон: когда отключат отопление в Украине 2020
      Новини України 16993
      сегодня , 12:42 Коронавирус в Украине: количество больных – 669
      Лікування 158905
      сегодня , 11:47 В 2020 году на Донбассе погибли 43 военных: поименный список
      Новини України 31927
      сегодня , 10:11 Аваков предположил, что карантин в Украине может длиться еще два месяца
      Новини України 14722
      сегодня , 13:50 В мае проведут индексацию пенсий: как увеличатся выплаты
      Новини України 23058
      сегодня , 13:06 Коронавирус в России: зафиксировано более 2700 больных
      Лікування 134526
      сегодня , 12:02 Как в Украине бесплатно получить землю: 5 простых шагов
      Новини України 10898
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 16:32 Падение беспилотника РФ на Донбассе: доказательства из компьютера "начальника разведки" России
      Михайло Макарук
      сегодня , 15:57 Гражданство ЕС: как получить и какие процедуры
      Ярослав Голобородько
      Залиште відгук