Заробітчан з Польщі поселять на обсервацію в протитуберкульозний диспансер, – ЗМІ

Українців, які повертатимуться з Польщі, розмістять у дитячому протитуберкульозному диспансері на Волині. Зараз цей заклад – на карантині.

Йдеться про обсервацію людей, які перетинатимуть український кордон, в контрольно-пропускних пунктах "Ягодин", "Пулемець", "Доманове", "Дольськ". Відповідне рішення ухвалили у Волинській ОДА, повідомляє Teza.

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Зараз у диспансері дітей з туберкульозом немає, їх відправили додому, повідомив головний лікар санаторію "Згорани" Олександр Санем. У санаторії можуть розмістити до 50 осіб.

Ми їх зачинимо на другому поверсі у новому корпусі. Там є 5 душових і 5 туалетів на 15 кімнат. Мірятимемо їм температуру, робитимемо вологе прибирання. Їсти будемо їм давати,

– розповів головний лікар.

У випадку появи симптомів коронавірусу, хворих відвозитимуть у Любомльську районну лікарню. У самому селі Згорани рішенню про обсервацію не зраділи.

Цей санаторій – це центр села. Дуже близько біля згоранського великого озера. Це у нас курортна зона – туристичний сезон і так далі. І там немає в санаторії такої ізоляції як у Нових Санжарах – де була база Національної гвардії. В нашому санаторії практично вільний доступ на територію села. Ну і персонал. Це ж дитячий санаторій, розумієте?

– розповів у коментарі Teza сільський голова Олександр Лукашук.

На думку сільського голови, санаторій до прийому українців з Польщі – не готовий, адже там немає навіть захисних костюмів.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні готовий 61 заклад для обсервації українців, що прибули з-за кордону. Усі готелі та санаторії обіцяють забезпечити окулярами, захисними костюмами та масками.

Перші спроби поселити людей на обсервацію не були успішними. Для обсервації визначили готель "Козацький" у Києві та готель "Пуща Конгрес" у Пущі–Водиці. За перебування у "Пущі Конгрес" треба платити. Перебування у "Козацькому" – безкоштовне, проте туристів не влаштували умови проживання та харчування. Вирішувати ситуацію з незадоволеними людьми довелось міністру інфраструктури Владиславу Криклію. Проте і після цього конфлікт залагоджений не був: у МВС повідомили, що близько 60 осіб з "Козацького" таки втекли.

Як Кабмін посилив карантин 29 березня?– Люди, які мали контакт з хворим на коронавірусну хворобу або хворіють на коронавірус та не потребують госпіталізації, зобов'язані дотримуватись режиму самоізоляції.

– Люди, які відвідували країни/регіони з місцевою передачею вірусу в громаді повинні перебувати на обсервації впродовж 14 днів з метою недопущення занесення нових випадків хвороби на територію України.

– Обласні та Київська міська державні адміністрації повинні забезпечити облаштування спеціальних закладів для організації обсервації, транспортування до них осіб, що їй підлягають, а також медичне спостереження за ними.