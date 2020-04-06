Заробитчан после пересечения КПП "Ягодин" отпускают домой, – СМИ
Украинцев, которые будут возвращаться из Польши, должны были размещать в детском противотуберкулезном диспансере на Волыни. Однако, этого пока не делают: прибывших из-за границы отправляют на самоизоляцию домой.
Люди на пункте пересечения границы "Ягодин" подписывают документ про обязательную самоизоляцию и просто отправляются домой. Об этом сообщает телеграмм канал Teza.
К теме Заробитчан из Польши поселят на обсервацию в противотуберкулезный диспансер
Дело в том, что ранее говорилось о том, что всех с границы будут отправлять в детский противотуберкулезный диспансер. Однако заместитель главы Волынской ОГА Татьяна Щербак, рассказала Teza, что никакой принудительной обсервации и не планировали.
Мол, сначала Заробитчан отправляют домой на самоизоляцию. А, вот если они не будут сидеть дома, то уже тогда их закроют в санатории на обсервацию.
Что такое согласие на самоизоляцию?
Согласно решению Кабмина, люди из-за рубежа должны подписать согласие на самоизоляцию в течение 14 дней. То есть те украинцы, которые после 6 апреля возвращаются домой, должны две недели провести в обсервации.
За нарушение режима грозит административная ответственность – штраф от 17 до 34 тысяч гривен.
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