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      Заробітчан після перетину КПП "Ягодин" відпускають додому, – ЗМІ

      - Читать новость на русском
      Заробітчан після перетину КПП "Ягодин" відпускають додому / dziennikwschodni.pl

      Українців, які повертатимуться з Польщі, мали розміщати у дитячому протитуберкульозному диспансері на Волині. Однак, цього поки не роблять: прибулих з-за кордону відправляють у самоізоляцію додому.

      Люди на пункті перетину кордону "Ягодин" підписують пам'ятку про обов'язкову самоізоляцію і просто вирушають додому. Про це повідомляє телеграм-канал Teza.

      До теми Заробітчан з Польщі поселять на обсервацію в протитуберкульозний диспансер

      Річ у тім, що раніше ішлося про те, що усіх з кордону відправлятимуть у дитячий протитуберкульозний диспансер. Однак заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак, розповіла Teza, що ніякої примусової обсервації і не планували.

      Мовляв, спочатку заробітчан відправляють додому на самоізоляцію. А, от якщо вони не сидітимуть вдома, то вже тоді їх зачинять у санаторії на обсервацію.

      Що таке згода на самоізоляцію?Згідно з рішенням Кабміну, люди з-за кордону повинні підписати згоду на самоізоляцію впродовж 14 днів. Тобто ті українці, які після 6 квітня повертаються додому, повинні два тижні провести в обсервації.

      За порушення режиму чекає адміністративна відповідальність – штраф від 17 до 34 тисяч гривень.

       

      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Волинь Заробітчани Держприкордонслужба
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