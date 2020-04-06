Заробітчан після перетину КПП "Ягодин" відпускають додому, – ЗМІ

Українців, які повертатимуться з Польщі, мали розміщати у дитячому протитуберкульозному диспансері на Волині. Однак, цього поки не роблять: прибулих з-за кордону відправляють у самоізоляцію додому.

Люди на пункті перетину кордону "Ягодин" підписують пам'ятку про обов'язкову самоізоляцію і просто вирушають додому. Про це повідомляє телеграм-канал Teza.

До теми Заробітчан з Польщі поселять на обсервацію в протитуберкульозний диспансер

Річ у тім, що раніше ішлося про те, що усіх з кордону відправлятимуть у дитячий протитуберкульозний диспансер. Однак заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак, розповіла Teza, що ніякої примусової обсервації і не планували.

Мовляв, спочатку заробітчан відправляють додому на самоізоляцію. А, от якщо вони не сидітимуть вдома, то вже тоді їх зачинять у санаторії на обсервацію.

Що таке згода на самоізоляцію?Згідно з рішенням Кабміну, люди з-за кордону повинні підписати згоду на самоізоляцію впродовж 14 днів. Тобто ті українці, які після 6 квітня повертаються додому, повинні два тижні провести в обсервації.



За порушення режиму чекає адміністративна відповідальність – штраф від 17 до 34 тисяч гривень.