Заробітчан після перетину КПП "Ягодин" відпускають додому, – ЗМІ
Українців, які повертатимуться з Польщі, мали розміщати у дитячому протитуберкульозному диспансері на Волині. Однак, цього поки не роблять: прибулих з-за кордону відправляють у самоізоляцію додому.
Люди на пункті перетину кордону "Ягодин" підписують пам'ятку про обов'язкову самоізоляцію і просто вирушають додому. Про це повідомляє телеграм-канал Teza.
До теми Заробітчан з Польщі поселять на обсервацію в протитуберкульозний диспансер
Річ у тім, що раніше ішлося про те, що усіх з кордону відправлятимуть у дитячий протитуберкульозний диспансер. Однак заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак, розповіла Teza, що ніякої примусової обсервації і не планували.
Мовляв, спочатку заробітчан відправляють додому на самоізоляцію. А, от якщо вони не сидітимуть вдома, то вже тоді їх зачинять у санаторії на обсервацію.
Що таке згода на самоізоляцію?Згідно з рішенням Кабміну, люди з-за кордону повинні підписати згоду на самоізоляцію впродовж 14 днів. Тобто ті українці, які після 6 квітня повертаються додому, повинні два тижні провести в обсервації.
За порушення режиму чекає адміністративна відповідальність – штраф від 17 до 34 тисяч гривень.
Читайте також
-
Перетнути кордон можна тільки автомобілем: скільки пасажирів може взяти водійсьогодні , 17:08
-
Новини про коронавірус 6 квітня: COVID-19 у Лаврі, у Британії палять 5G-антенисьогодні , 21:20
-
Підписаний Єрмаком у Мінську протокол не узаконює ОРДЛО, – Зеленськийсьогодні , 19:01
-
Кількість оштрафованих за порушення карантину перевищує число хворих на коронавіруссьогодні , 16:38
-
Михайло Тітов "Мультик": що відомо про кримінального авторитета з Миколаєвасьогодні , 16:40
-
Гончаренко подав до суду на рішення уряду щодо карантинусьогодні , 17:34