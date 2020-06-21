На заседании Кабмина чиновники приняли Концепцию реформирования системы оплаты труда государственных служащих и утвердили план мероприятий по ее реализации. Поэтому зарплаты тех, кто работает на государственной службе, существенно изменятся.

Какие надбавки останутся, а о каких придется забыть, – журналистка 24 канал обсудил с адвокатом, кандидатом юридических наук Денисом Головиным.

Надбавки ограничат

Устраиваясь на работу все мы спрашиваем об уровне оплаты. Если в частных учреждениях это, в основном ставка и иногда премия, то в государственных – все значительно сложнее. Оклад госслужащего может состоять из ставки и многих надбавок, благодаря которым сумма, полученных средств существенно увеличивается.

Согласно закону "Об оплате труда" можно говорить о следующую структуру заработной платы: основа зарплата, дополнительная зарплата и другие поощрительные и компенсационные выплаты.

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Так, согласно предложенной правительством концепции должны существенно измениться суммы, которые получают "на руки" государственные служащие.

В частности, должностной оклад. Составлял от 39% до 49% заработной платы, а станет не менее 70%. То есть, отныне должностной оклад как структурная часть зарплаты в целом будет выше в процентах.

Зарплаты большинства чиновников состоят из многих надбавок / Фото 24 канала

Премии. Была ежемесячная или ежеквартальная (до 30 или до 90 % должностного оклада соответственно), станет – квартальная (до 100 % должностного оклада).

После реформирования, премию можно будет получить только 4 раза в год. Однако, по сравнению с нынешней ситуацией – на 10% больше. Это не учитывая годовую премию, которая является обязательной стимулирующей выплатой при условии получения отличной оценки по результатам ежегодного оценивания (размер определяется руководителем государственной службы в госоргане),

– разъясняет Денис Головин.

По мнению адвоката, положительным является то, что согласно Концепции ее размер ограничат до 100 % должностного оклада. Ранее ежегодная премия могла быть просто космических масштабов, поскольку ее размер не ограничивали.

К примеру, у министра здравоохранения средняя зарплата в прошлом 2019 году – 41 940 гривен. За три месяца осени чиновник получила: в сентябре – 15 896 гривен, в октябре – 22 036 гривен и 34 841 гривен – в ноябре. За декабрь министру насчитали 94 988 гривен, в том числе надбавки 34 269 гривен и премии 60 719 грн. И таких примеров немало.

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Надбавки. Чиновники решили отменить 4 из 5 надбавок. Отказались от надбавки за ранг (100-1000 гривен), за выполнение особо-важной работы для специалистов по вопросам реформ (имела фиксированный размер), за интенсивность труда и за выполнение особо-важной работы для других государственных служащих (то есть, кроме специалистов по вопросам реформ), что имели неограниченный размер. Остается одна – за выслугу лет, которая была 3-50% должностного оклада, а станет 2-30% должностного оклада, то есть уменьшится.

Доля компенсационных выплат

Компенсационные выплаты (за особые условия работы). Две из трех компенсационных выплат объединили в одну: были компенсационные выплаты за дополнительную нагрузку в связи с выполнением обязанностей временно отсутствующего госслужащего (в размере 50 % должностного оклада временно отсутствующего государственного служащего) и за дополнительную нагрузку в связи с выполнением обязанностей по вакантной должности. Выплата начислялась в процентном размере, согласно дополнительной нагрузки за счет экономии фонда должностного оклада по соответствующей должности. Теперь будет одна выплата – за дополнительную нагрузку в связи с выполнением обязанностей временно отсутствующего госслужащего или по вакантной должности (устанавливается не более чем на 6 месяцев и на 3 месяца соответственно). Это обязательная переменная выплата (в размере 50 % должностного оклада временно отсутствующего госслужащего или должностного оклада по соответствующей вакантной должности).

Чиновникам часто начисляют немалые надбавки / Фото 24 канал

Также сегодня можно начислять компенсацию за работу, которая предусматривает доступ к государственной тайне (10-60 % должностного оклада), которая согласно Концепции будет составлять лишь 10-20%, то есть уменьшится.

Необходимость в изменении подходов

Основы функционирования отечественной госслужбы сегодня абсолютно не соответствуют потребностям нашей страны и должны быть как можно быстрее реформированы – это правда. И ограничиться лишь уменьшением или увеличением каких-то цифр – нельзя.

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Например, если взять во внимание надбавку за выслугу лет, или как мы говорим "стаж". Среди двух служащих, которые работают на одинаковых должностях и выполняют одинаковые обязанности, но имеют разный стаж работы, тот, кто работает дольше, получает больше. Получается так, что это таки стимулирует госслужащих оставаться: больше половины всех госслужащих имеет стаж более пяти лет.

К сожалению, такой подход приводит к тому, что продолжительность пребывания на госслужбе, а не результативность работы, выходит на первый план. Эффективности от уменьшения этой надбавки на 20% большого не будет, ибо максимальные 30% будут вычитать уже из нового, повышенного должностного оклада,

– говорит Денис Головин.

В других странах именно категории и ранги (или их альтернативы) используются для установления должностных окладов. То есть, скажем, все госслужащие 15 ранга имеют одинаковый должностной оклад и тому подобное. В результате, получается очень компактная и объективная система оплаты труда госслужащих. Присвоение категорий и рангов в Украине остается не совсем понятным, ведь от них фактически зависит только доплата за ранг, размер которой является незначительным.

Когда заработают изменения

После принятия Концепции едва ли не самым актуальным вопросом для госслужащих стало – когда ожидать изменения.

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Как убеждает Денис Головин, госслужащие, особенно "чиновники" могут спокойно жить старой жизнью, потому что это произойдет не скоро.

Концепция – не закон. В ней приблизительные сроки, их можно назвать идеальными, не реальными. Например, правительство желает начать внедрение системы оплаты труда на основе классификации должностей государственной службы в I-II кварталах 2022 года, то есть через полтора года,

– говорит Денис Головин.

До этого, добавляет адвокат, нужно принять закон, разработать кучу подзаконных актов, подготовить схемы должностных окладов на тот же 2022 год. А, как показывает практика, большинство (если не все) концепций, стратегий, планов развития в Украине не выполняются вовремя.

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В итоге, какой бы ни была реформа, условия труда госслужащих должны стать прозрачными и понятными для всех: для претендентов на должности госслужащих (чтобы потом не разочаровываться и не оправдывать коррупцию низкими зарплатами), для самих госслужащих (чтобы не зависеть от произвола начальников), для граждан (чтобы контролировать).

Проблема коррупции, в первую очередь, заключается в отсутствии правовой культуры украинцев. Уже много раз отмечали, что коррупция стала составной частью организма человека, к сожалению. И как показывает практика, найти "хлебное место", даже при довольно четких и жестких законах – не трудно.

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