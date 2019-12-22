Зарплата в Украине и ЕС: кто и где получает больше

Правительство обещает постепенный рост заработной платы украинцев до 2022 года. 24 канал разобрался, где в Европе работники получают больше и какая средняя зарплата в Старом Свете.

Прибыли растут, но все еще медленно

Зарплата украинцев растет, но она все равно еще серьезно отстает от показателя даже соседних с нами стран. По данным Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, можно ожидать дальнейший рост в течение следующих трех лет. Пока прогноз такой:

2020 год – 12 497 гривен (481 евро);



2021 год – 14 187 гривен (546 евро);



2022 год – 16 047 гривен (618 евро);

Даже если это окажется правдой, то Украина останется в самой низкой категории по зарплатам в Европе (до 1000 евро). По последним данным на сентябрь 2019 года, украинцы в среднем получают на руки 411 евро (10 687 грн) до уплаты налогов. Самые высокие средние зарплаты получают украинцы в Мариуполе, Киеве, Днепре, Одессе и Харькове.

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Как там у соседей?

По показателю зарплаты, мы лишь немного опережаем Молдову, где на II квартал 2019 года, зарплата – 381 евро или же 9 888 грн, но проигрываем Беларуси (в среднем 475 евро или 12 320 грн) и России (средняя зарплата – 618 евро, 16 000 грн).

Увеличение зарплаты позволит к 2022 году разве что максимально приблизится к Румынии, где на сентябрь 2019 года показатель – 660 евро (17 133 грн) до налогообложения. Украинцы будут получать, округляя, на 100 евро больше чем в Черногории (примерно 512 евро, 13 291 грн на 2018 год), хотя измерить настоящие доходы балканской страны довольно сложно.

В соседней и очень связанной с Украиной Польше зарплата на предприятиях в ноябре выросла до 1 245 евро (32 319 грн) или на 5,3%, сравнивая с тем же периодом прошлого года. Впрочем, это не максимальный показатель, потому что в Чехии среднее вознаграждение составляет 1 316 евро (34 тыс. грн). Кстати, соседка Чехии Словакия впервые в истории достигла вознаграждения в 1 035 евро в 2018 году. Впрочем, лишь одна четверть населения получает более 1 200 евро в месяц.

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Среди всех западных соседей нашего государства, только венгры получают на руки меньше 1 000 евро в месяц, а именно 933. Впрочем и это составляет 24 тыс. грн. Ниже облагаемая зарплата в ЕС только у румын, латышей и болгар. Если бы Украина сейчас была в ЕС, то мы были бы последними в этом списке. В 2022 году, возможно, поднялись бы на одну-две позиции.

Лидеры рейтинга

Топ-7 стран с самыми высокими средними зарплатами в Европе на 2019 год сейчас выглядит таким образом (данные по информации сайта Salary Explorer):