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      Зарплата в Украине и ЕС: кто и где получает больше

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      Украинская зарплата все еще одна из самых низких в Европе / Фотобанк канала 24

      Правительство обещает постепенный рост заработной платы украинцев до 2022 года. 24 канал разобрался, где в Европе работники получают больше и какая средняя зарплата в Старом Свете.

      Прибыли растут, но все еще медленно

      Зарплата украинцев растет, но она все равно еще серьезно отстает от показателя даже соседних с нами стран. По данным Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, можно ожидать дальнейший рост в течение следующих трех лет. Пока прогноз такой:

      • 2020 год – 12 497 гривен (481 евро);
         
      • 2021 год – 14 187 гривен (546 евро);
         
      • 2022 год – 16 047 гривен (618 евро);

      Даже если это окажется правдой, то Украина останется в самой низкой категории по зарплатам в Европе (до 1000 евро). По последним данным на сентябрь 2019 года, украинцы в среднем получают на руки 411 евро (10 687 грн) до уплаты налогов. Самые высокие средние зарплаты получают украинцы в Мариуполе, Киеве, Днепре, Одессе и Харькове.

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      Как там у соседей?

      По показателю зарплаты, мы лишь немного опережаем Молдову, где на II квартал 2019 года, зарплата – 381 евро или же 9 888 грн, но проигрываем Беларуси (в среднем 475 евро или 12 320 грн) и России (средняя зарплата – 618 евро, 16 000 грн).

      Увеличение зарплаты позволит к 2022 году разве что максимально приблизится к Румынии, где на сентябрь 2019 года показатель – 660 евро (17 133 грн) до налогообложения. Украинцы будут получать, округляя, на 100 евро больше чем в Черногории (примерно 512 евро, 13 291 грн на 2018 год), хотя измерить настоящие доходы балканской страны довольно сложно.

      В соседней и очень связанной с Украиной Польше зарплата на предприятиях в ноябре выросла до 1 245 евро (32 319 грн) или на 5,3%, сравнивая с тем же периодом прошлого года. Впрочем, это не максимальный показатель, потому что в Чехии среднее вознаграждение составляет 1 316 евро (34 тыс. грн). Кстати, соседка Чехии Словакия впервые в истории достигла вознаграждения в 1 035 евро в 2018 году. Впрочем, лишь одна четверть населения получает более 1 200 евро в месяц.

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      Среди всех западных соседей нашего государства, только венгры получают на руки меньше 1 000 евро в месяц, а именно 933. Впрочем и это составляет 24 тыс. грн. Ниже облагаемая зарплата в ЕС только у румын, латышей и болгар. Если бы Украина сейчас была в ЕС, то мы были бы последними в этом списке. В 2022 году, возможно, поднялись бы на одну-две позиции.

      Лидеры рейтинга

      Топ-7 стран с самыми высокими средними зарплатами в Европе на 2019 год сейчас выглядит таким образом (данные по информации сайта Salary Explorer):

      • Швейцария: 8 563 евро или 222 тыс. грн;
         
      • Дания: 5 879 евро или 152,5 тыс. грн;
         
      • Люксембург: 5 857 евро или 152 тыс. грн;
         
      • Норвегия: 5 810 евро или 150 тыс. грн;
         
      • Исландия: 5 272 евро или 136 тыс. грн;
         
      • Лихтенштейн: 4 968 евро или 128,9 тыс. грн;
         
      • Швеция: 4 412 евро или 114 тыс. грн;
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      Теги: Новости Украины Евросоюз Зарплата Минимальная зарплата Єврозона
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