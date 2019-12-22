Зарплата в Україні та ЄС: хто і де отримує більше

Уряд обіцяє поступове зростання заробітної платі українців до 2022 року. 24 канал розібрався, де в Європі працівники отримують більше і яка саме середня зарплата у Старому Світі.

Прибутки зростають, але все ще повільно

Зарплата українців зростає, але вона все одно ще серйозно відстає від показника навіть сусідніх з нами країн. За даними Міністерства економіки, торгівлі та сільського господарства України, можна очікувати подальше зростання протягом наступних трьох років. Наразі, прогноз такий:

2020 рік – 12 497 гривень (481 євро);

2021 рік – 14 187 гривень (546 євро);

2022 рік – 16 047 гривень (618 євро);

Навіть якщо це виявиться правдою, то Україна залишиться у найнижчій категорії по зарплатам в Європі (до 1000 євро). За останніми даними на вересень 2019 року, українці в середньому отримують на руки 411 євро (10687 грн) до сплати податків. Найвищі середні зарплати отримують українці у Маріуполі, Києві, Дніпрі, Одесі та Харкові.

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Як там у сусідів?

За показником зарплати, ми лише трохи випереджаємо Молдову, де на II квартал 2019 року зарплата – 381 євро або ж 9888 грн, але програємо Білорусі (в середньому, 475 євро або 12320 грн) та Росії (середня зарплата – 618 євро, 16000 грн).

Збільшення зарплати дозволить до 2022 року хіба що максимально наблизиться до Румунії, де на вересень 2019 року показник – 660 євро (17133 грн) до оподаткування. Українці будуть отримувати, округляючи, на 100 євро більше ніж у Чорногорії (приблизно 512 євро, 13291 грн на 2018 рік), хоча виміряти справжні прибутки балканської країни доволі складно.

У сусідній та дуже пов’язаній з Україною Польщі зарплата на підприємствах у листопаді зросла до 1245 євро (32,319 грн) або на 5,3%, порівнюючи з тим самим періодом минулого року. Втім, це не максимальний показник, бо у Чехії середня винагорода становить 1316 євро (34 тис. грн). До речі, сусідка Чехії Словаччина вперше в історії досягла винагороди у 1035 євро у 2018 році. Втім, лише одна чверть населення отримує більше 1200 євро на місяць.

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Серед усіх західних сусідів нашої держави, лише угорці отримують на руки менше 1000 євро в місяць, а саме 933. Втім і це становить 24 тис. грн. Нижче оподаткована зарплата в ЄС лише у румунів, латвійців та болгар. Якби Україна зараз була в ЄС, то ми були б останніми у цьому списку. У 2022 році, можливо, піднялись би на одну-дві позиції.

Лідери рейтингу

Топ-7 країн з найвищими середніми зарплатами у Європі на 2019 рік наразі виглядає таким чином (дані за інформацією сайту Salary Explorer):