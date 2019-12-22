08:43
22 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar покер
      more
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС СТРІЛЯНИНА НА ЛУБ'ЯНЦІ У МОСКВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Невеличкий прокол Пині. Путін і його ботоксна історія
      Вєсті Кремля
      19:28, 21 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Український Джон Сноу. Що загубив Янукович, то знайшов Дубінський
      Вєсті.UA
      18:56, 21 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС СТРІЛЯНИНА НА ЛУБ'ЯНЦІ У МОСКВІ

      Зарплата в Україні та ЄС: хто і де отримує більше

      1870 Читать новость на русском
      Українська зарплата все ще одна з найнижчих в Європі / Фотобанк каналу 24

      Уряд обіцяє поступове зростання заробітної платі українців до 2022 року. 24 канал розібрався, де в Європі працівники отримують більше і яка саме середня зарплата у Старому Світі.

      Прибутки зростають, але все ще повільно

      Зарплата українців зростає, але вона все одно ще серйозно відстає від показника навіть сусідніх з нами країн. За даними Міністерства економіки, торгівлі та сільського господарства України, можна очікувати подальше зростання протягом наступних трьох років. Наразі, прогноз такий:

      • 2020 рік – 12 497 гривень (481 євро);

      • 2021 рік – 14 187 гривень (546 євро);

      • 2022 рік – 16 047 гривень (618 євро);

      Навіть якщо це виявиться правдою, то Україна залишиться у найнижчій категорії по зарплатам в Європі (до 1000 євро). За останніми даними на вересень 2019 року, українці в середньому отримують на руки 411 євро (10687 грн) до сплати податків. Найвищі середні зарплати отримують українці у Маріуполі, Києві, Дніпрі, Одесі та Харкові.

      Читайте також: Уряд обіцяє скасувати "зарплатне рабство"

      Як там у сусідів?

      За показником зарплати, ми лише трохи випереджаємо Молдову, де на II квартал 2019 року зарплата – 381 євро або ж 9888 грн, але програємо Білорусі (в середньому, 475 євро або 12320 грн) та Росії (середня зарплата – 618 євро, 16000 грн).

      Збільшення зарплати дозволить до 2022 року хіба що максимально наблизиться до Румунії, де на вересень 2019 року показник – 660 євро (17133 грн) до оподаткування. Українці будуть отримувати, округляючи, на 100 євро більше ніж у Чорногорії (приблизно 512 євро, 13291 грн на 2018 рік), хоча виміряти справжні прибутки балканської країни доволі складно.

      У сусідній та дуже пов’язаній з Україною Польщі зарплата на підприємствах у листопаді зросла до 1245 євро (32,319 грн) або на 5,3%, порівнюючи з тим самим періодом минулого року. Втім, це не максимальний показник, бо у Чехії середня винагорода становить 1316 євро (34 тис. грн). До речі, сусідка Чехії Словаччина вперше в історії досягла винагороди у 1035 євро у 2018 році. Втім, лише одна чверть населення отримує більше 1200 євро на місяць.

      По темі: Уряд планує підвищити прожитковий мінімум в Україні вдвічі, – Гончарук

      Серед усіх західних сусідів нашої держави, лише угорці отримують на руки менше 1000 євро в місяць, а саме 933. Втім і це становить 24 тис. грн. Нижче оподаткована зарплата в ЄС лише у румунів, латвійців та болгар. Якби Україна зараз була в ЄС, то ми були б останніми у цьому списку. У 2022 році, можливо, піднялись би на одну-дві позиції.

      Лідери рейтингу

      Топ-7 країн з найвищими середніми зарплатами у Європі на 2019 рік наразі виглядає таким чином (дані за інформацією сайту Salary Explorer):

      • Швейцарія: 8563 євро або 222 тис. грн;

      • Данія: 5879 євро або 152,5 тис. грн;

      • Люксембург: 5857 євро або 152 тис. грн;

      • Норвегія: 5810 євро або 150 тис. грн;

      • Ісландія: 5272 євро або 136 тис. грн;

      • Ліхтенштейн: 4968 євро або 128,9 тис. грн;

      • Швеція: 4412 євро або 114 тис. грн;

      Конституційний Суд відмовився поновити Шевчука у своєму складі
      сьогодні
      844
      Теги: Новини України Євросоюз Зарплата Мінімальна зарплата Єврозона
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      21 грудня , 23:00 Скасування депутатської недоторканності: що насправді ухвалили парламентарі
      Анна Калюжна 816
      21 грудня , 22:10 Головні новини 21 грудня: деталі нового газового контракту і масове закриття гральних закладів
      Ірина Вихрущ 950
      21 грудня , 19:00 Що криється за стосунками Білецького і Авакова
      Антон Голобородько 5139
      21 грудня , 17:00 Луценко включився у сценарій Кремля в Україні: що задумав ексгенпрокурор
      Сергій Лещенко 3863
      21 грудня , 14:38 Контракт про транзит газу: Кабмін опублікував текст протоколу зустрічі
      Ірина Кошанська 1650
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук