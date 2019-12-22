Зарплата в Україні та ЄС: хто і де отримує більше
Уряд обіцяє поступове зростання заробітної платі українців до 2022 року. 24 канал розібрався, де в Європі працівники отримують більше і яка саме середня зарплата у Старому Світі.
Прибутки зростають, але все ще повільно
Зарплата українців зростає, але вона все одно ще серйозно відстає від показника навіть сусідніх з нами країн. За даними Міністерства економіки, торгівлі та сільського господарства України, можна очікувати подальше зростання протягом наступних трьох років. Наразі, прогноз такий:
-
2020 рік – 12 497 гривень (481 євро);
-
2021 рік – 14 187 гривень (546 євро);
-
2022 рік – 16 047 гривень (618 євро);
Навіть якщо це виявиться правдою, то Україна залишиться у найнижчій категорії по зарплатам в Європі (до 1000 євро). За останніми даними на вересень 2019 року, українці в середньому отримують на руки 411 євро (10687 грн) до сплати податків. Найвищі середні зарплати отримують українці у Маріуполі, Києві, Дніпрі, Одесі та Харкові.
Читайте також: Уряд обіцяє скасувати "зарплатне рабство"
Як там у сусідів?
За показником зарплати, ми лише трохи випереджаємо Молдову, де на II квартал 2019 року зарплата – 381 євро або ж 9888 грн, але програємо Білорусі (в середньому, 475 євро або 12320 грн) та Росії (середня зарплата – 618 євро, 16000 грн).
Збільшення зарплати дозволить до 2022 року хіба що максимально наблизиться до Румунії, де на вересень 2019 року показник – 660 євро (17133 грн) до оподаткування. Українці будуть отримувати, округляючи, на 100 євро більше ніж у Чорногорії (приблизно 512 євро, 13291 грн на 2018 рік), хоча виміряти справжні прибутки балканської країни доволі складно.
У сусідній та дуже пов’язаній з Україною Польщі зарплата на підприємствах у листопаді зросла до 1245 євро (32,319 грн) або на 5,3%, порівнюючи з тим самим періодом минулого року. Втім, це не максимальний показник, бо у Чехії середня винагорода становить 1316 євро (34 тис. грн). До речі, сусідка Чехії Словаччина вперше в історії досягла винагороди у 1035 євро у 2018 році. Втім, лише одна чверть населення отримує більше 1200 євро на місяць.
По темі: Уряд планує підвищити прожитковий мінімум в Україні вдвічі, – Гончарук
Серед усіх західних сусідів нашої держави, лише угорці отримують на руки менше 1000 євро в місяць, а саме 933. Втім і це становить 24 тис. грн. Нижче оподаткована зарплата в ЄС лише у румунів, латвійців та болгар. Якби Україна зараз була в ЄС, то ми були б останніми у цьому списку. У 2022 році, можливо, піднялись би на одну-дві позиції.
Лідери рейтингу
Топ-7 країн з найвищими середніми зарплатами у Європі на 2019 рік наразі виглядає таким чином (дані за інформацією сайту Salary Explorer):
-
Швейцарія: 8563 євро або 222 тис. грн;
-
Данія: 5879 євро або 152,5 тис. грн;
-
Люксембург: 5857 євро або 152 тис. грн;
-
Норвегія: 5810 євро або 150 тис. грн;
-
Ісландія: 5272 євро або 136 тис. грн;
-
Ліхтенштейн: 4968 євро або 128,9 тис. грн;
-
Швеція: 4412 євро або 114 тис. грн;