По его мнению, это уменьшит коррупционные риски. А также позволит министру полностью сосредоточиться на публичной службе.

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Резников назвал приемлемые зарплаты для министров

"Министр – это политическая должность", – заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и вице-премьер Алексей Резников в эфире одного из телеканалов 9 июля. Более того, министр на работе практически всегда:

"Когда ты даже на больничном – имеешь право голосовать во время заседаний правительства".

"Даже если ты формально в отпуске – тебя могут в любой момент отозвать".

"А уровень ответственности... Ну, выше трудно придумать".

"И поэтому, я считаю, до 100 тысяч гривен – это точно должна быть нормальная разумная заработная плата. Тем более что такие зарплаты в Украине есть" , – подчеркнул вице-премьер.

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И добавил, что такие суммы получают, например, судьи – по 200 тысяч: "А недоверие к судейскому корпусу есть в обществе, и небезосновательно."

Так что я не вижу проблемы, чтобы министры, заместители, члены правительства имели минимум по 100 тысяч гривен. Это не такие уж бешеные деньги, но реалистичные, чтобы спокойно работать, не переживать, чтобы семья занималась своими делами, и отдаваться полностью публичной службе,

– подытожил Алексей Резников.

После этого у вице-премьера спросили, не может ли высокая зарплата повлиять как-то на коррупцию. Ведь, мол, "хочется всегда больше".

" Это уменьшит риски (коррупции – 24 канал). Смотрите, коррупция есть даже в самых цивилизованных странах. Она там есть, просто ее масштаб – разный. А соблазн – да, она всегда может быть", – ответил Резников.

Для справки: за май 2021, как пишет "Слово и дело", ни один из министров правительства Дениса Шмыгаля не получил зарплату выше 100 тысяч, кроме уволенного главы Минздрава Максима Степанова. Зарплаты остальных колебались вокруг отметки в 60 тысяч.