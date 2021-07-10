На його думку, це зменшить корупційні ризики. А також дозволить міністру повністю зосередитися на публічній службі.

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Резніков назвав прийнятні зарплати для міністрів

"Міністр – це політична посада", – заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та віцепрем'єр Олексій Резніков в ефірі одного з телеканалів 9 липня. Ба більше, міністр на роботі фактично постійно:

"Коли ти навіть на лікарняному – маєш право голосувати під час засідань уряду".

"Навіть якщо ти формально у відпустці – тебе можуть у будь-який момент відкликати".

"А рівень відповідальності… Ну, вищий важко придумати".

"І тому, я вважаю, до 100 тисяч гривень – це точно мала б бути нормальна розумна заробітна платня. Тим більше що такі зарплати є в Україні", – наголосив віцепрем'єр.

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І додав, що такі суми отримують, наприклад, судді – по 200 тисяч: "А недовіра до суддівського корпусу є у суспільстві, і небезпідставно."

Тому я не бачу проблеми, щоб міністри, заступники, члени уряду мали мінімум по 100 тисяч гривень. Це не такі вже шалені гроші, але реалістичні, щоб спокійно працювати, не переживати, щоб родина займалася своїми справами, і віддаватися повністю публічній службі,

– підсумував Олексій Резніков.

Після цього у віцепрем'єра запитали, чи не висока зарплата вплине якось на корупцію. Адже, мовляв, "хочеться завжди більше".

"Це зменшить ризики (корупції – 24 канал). Дивіться, корупція є навіть у найцивілізованіших країнах. Вона там є, просто її масштаб – різний. А спокуса – так, вона завжди може бути", – відповів Резніков.

Для довідки: за травень 2021, як пише "Слово і діло", жоден із міністрів уряду Дениса Шмигаля не отримав зарплату вищу за 100 тисяч, окрім звільненого глави МОЗ Максима Степанова. Зарплати решти коливалися навколо позначки у 60 тисяч.

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