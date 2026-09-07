Нужно повышать, – ветеран сказал, какой должна быть зарплата украинских военных

Финансовое обеспечение украинских защитников остается одним из самых острых вопросов в условиях полномасштабной войны. Низкие выплаты бойцам в тылу и отсутствие должной мотивации напрямую сказываются на мобилизационных процессах в стране.

Об этом 24 Каналу рассказал ветеран Михаил Дамаскин, отметив, что действующий размер выплат в тылу не позволяет бойцам должным образом содержать свои семьи.

О зарплате военных

Дамаскин подчеркнул, что денежное обеспечение военных требует существенного увеличения. По его словам, минимальная зарплата в тылу составляет 32 тысячи гривен, с чего официальный оклад составляет лишь 22 тысячи, а еще 10 тысяч предоставляются в качестве доплаты. Прожить на эти средства вместе с семьей в больших городах практически невозможно.

Ветеран сравнил эти суммы с зарубежными миротворческими миссиями, где охранник штаба без какого-либо риска получает 3,5 тысячи долларов. В то же время украинские бойцы на передовой получают меньше.

Поэтому нужно увеличивать денежное довольствие военнослужащих. Мне, например, не нравится, когда я вызываю такси вечером, а меня везет военнослужащий, который ночью еще работает таксистом, потому что у него есть право ездить ночью, так как ему нужно содержать свою семью,

– подчеркнул военный.

По словам Дамаскина, низкая зарплата становится препятствием и для гражданских лиц, которые рассматривают возможность службы. Людям необходимо снимать жилье, покупать еду, одевать детей в школу и детский сад, а также покрывать расходы на лечение.

Если мы не обеспечим солдата, который сидит в окопе, и он развернется и уйдет, то тогда не будет кем командовать, если мы не мотивируем именно этого солдата,

– отметил он.

О триггерах в гражданской жизни

Помимо финансовых вопросов, Дамаскина очень возмущает поведение гражданских в тыловых городах, которые быстро забывают о войне. Самым большим триггером для него во время поездки в Одессу стала распространенность русского языка и музыки.

Последний раз я поймал себя на мысли в Одессе – это русский язык. Там действительно очень много русской музыки. На пляже люди спокойно включают ее и слушают. Восемь из десяти человек на улице говорили по-русски. На улице должен звучать украинский язык, а дома – какой хочешь,

– поделился Дамаскин.

Он отметил, что люди, не имеющие отношения к боевым действиям и не имеющие родственников на войне, быстро абстрагируются от реальности. Даже после массированных ракетных атак осознание опасности длится всего день-два, после чего тыловые города возвращаются к привычному ритму.

Ветеран высказался о зарплатах военных: смотрите видео