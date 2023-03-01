В частности, в Сухопутных силах ВСУ показали сводные сравнительные таблицы от Минобороны Украины. В них можно увидеть средний уровень денежного довольствия военнослужащих в 2023 году, а также суммы, на которые уменьшилось или увеличилось жалованье.

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Сколько будут получать военные Украины

В этих таблицах приведено денежное вознаграждение разных военных, которые служат в разных родах войск. Так, отразили уровни зарплат в Сухопутных и Десантно-штурмовых войсках, морской пехоты, горно-штурмовых подразделениях и Силах спецопераций. Чтобы можно было проследить динамику роста выплат с 2022 года, для наглядности таблицы разбили на две части.

Согласно им, бойцы в ССО в среднем будут получать больше всего. Несколько меньше будут получать:

десантники, морпехи и военные горно-штурмовых подразделений,

личный состав Сухопутных войск.



Уровень выплат военнослужащим в 2023 году / Данные Минобороны

Предусмотрено и уменьшение жалованья

Отметим, что для военных Сухопутных сил показана отдельная таблица. В ней изображены изменения среднего уровня денежного довольствия военных в зависимости от того, включены ли они в состав группировок, выполняют ли они боевые задания и принимают ли они участие в боевых действиях.

Поэтому теперь, например, стрелки в Сухопутных войсках будут получать не более 40 тысяч в тылу и 113 тысяч при привлечении к боевым действиям, как это было ранее, а:

более 20 тысяч гривен, если не включены в состав группировок войск и не выполняют боевых заданий,

более 50 тысяч гривен, если выполняют боевые (специальные) задания,

более 120 тысяч гривен, если принимают участие в боевых действиях.



Уровень зарплат военных Сухопутных войск / Данные Минобороны

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