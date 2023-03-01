Зокрема, у Сухопутних силах ЗСУ показали зведені порівняльні таблиці від Міноборони України. У них можна побачити середній рівень грошового забезпечення військовослужбовців у 2023 році, а також суми, на які зменшилася чи збільшилася платня.

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Скільки отримуватимуть військові України

У цих таблицях наведене грошове забезпечення різних військових, які служать у різних родах військ. Так, відобразили рівні зарплат у Сухопутних та Десантно-штурмових військах, морської піхоти, гірсько-штурмових підрозділах та Силах спецоперацій. А щоб можна було простежити динаміку росту виплат з 2022 року, для наочності таблиці розбили на дві частини.

Згідно з ними, бійці в ССО в середньому отримуватимуть найбільше. Дещо менше отримуватимуть:

десантники, морпіхи та військові гірсько-штурмових підрозділів,

особовий склад Сухопутних військ.



Рівень виплат військовослужбовцям у 2023 році / Дані Міноборони

Передбачене й зменшення платні

Зазначимо, що для військових Сухопутних сил показано окрему таблицю. У ній зображені зміни середнього рівня грошового забезпечення військових в залежності від того, чи включені вони до складу угруповань, чи виконують вони бойові завдання та чи беруть вони участь у бойових діях.

Тож відтепер, наприклад, стрільці у Сухопутних військах отримуватимуть не понад 40 тисяч у тилу та 113 тисяч при залученні до бойових дій, як це було раніше, а:

понад 20 тисяч гривень, якщо не включені до складу угруповань військ та не виконують бойових завдань,

понад 50 тисяч гривень, якщо виконують бойові (спеціальні) завдання,

понад 120 тисяч гривень, якщо беруть участь у бойових діях.



Рівень зарплат військових Сухопутних військ ЗСУ / Дані Міноборони

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