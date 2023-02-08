Кому 100 тысяч гривен, а кому – 30: Минобороны дало разъяснение по начислению выплат воинам

В Минобороны решили предоставить разъяснения по начислению дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим. Ведомство получает множество вопросов с просьбой прояснить изменения относительно порядка выплаты.

Речь идет о начислении дополнительного денежного вознаграждения в 100 тысяч и 30 тысяч гривен. Оно выплачивается военнослужащим, которые

проходят службу в воинских частях и подразделениях в составе группировок Сил обороны или резерва Главнокомандующего ВСУ;

находятся в пределах районов ведения боевых действий.

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В Минобороны объяснили, как выплачивают деньги военным

В Минобороны рассказали, что, по новому порядку выплат военнослужащим, выполнение задач по огневому поражению на линии боевого столкновения не является обязательным условием для выплаты дополнительного вознаграждения в размере 100 тысяч гривен.

Военнослужащим, привлеченным к выполнению задач на "нуле", выплата осуществляется пропорционально времени выполнения этих задач. В частности, говорится о:

подвозе дизельного топлива для танков,

доставке продуктов и воды,

эвакуации личного состава и имущества

устройстве огневых позиций,

обеспечении связью.

В случае выполнения аналогичных задач не на "нуле", но в районах боевых действий выплата вознаграждения осуществляется в размере 30 тысяч гривен в месяц пропорционально времени выполнения боевых задач.

В свою очередь, выплата единовременной денежной помощи семьям военнослужащих, погибших во время действия военного положения, осуществляется в случае смерти при исполнении служебных обязанностей. Она не зависит от места гибели:

или вблизи линии боевого столкновения,

или в районах ведения боевых действий,

или вне районов ведения боевых действий.

В Минобороны ответили на популярные вопросы

Новый порядок выплаты дополнительного вознаграждения вступил в силу именно с 1 февраля 2023 года.

В ведомстве привели несколько популярнейших вопросов, которые интересуют военнослужащих. В частности, они касаются выплат при обучении или спасении военных в тылу.

Я – мобилизованный военнослужащий. Прохожу подготовку в учебном центре ДШУ ВСУ в Житомирской области. Осваиваю специальность оператора ПТРК одной из западных систем. Имею ли я право на получение 30 000 гривен?

В Минобороны отметили, что выплата дополнительного вознаграждения за период обучения военнослужащих в учебном центре для овладения иностранной техникой не предусмотрена.

Я – военный медик Военно-медицинского клинического центра Северного региона (город Харьков). Каждый день спасаю жизнь военных, поступающих к нам из передовой. Зачастую город обстреливает враг. Буду ли я получать дополнительное денежное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен?

В ведомстве отметили, что выплату такого дополнительного вознаграждения получают военнослужащие в случае выполнения ими боевых или специальных задач в соответствии с боевыми приказами или распоряжениями. Военный госпиталь включен в состав действующих группировок войск Сил обороны.

Я – офицер гражданско-военного сотрудничества. Оказываю помощь гражданскому населению в населённых пунктах, расположенных на линии столкновения. Какие виды дополнительного денежного вознаграждения я буду получать?

В Минобороны объяснили, что выплата дополнительного вознаграждения в размере: