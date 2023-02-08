Кому 100 тысяч гривен, а кому – 30: Минобороны дало разъяснение по начислению выплат воинам
Источник:Минобороны
В Минобороны решили предоставить разъяснения по начислению дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим. Ведомство получает множество вопросов с просьбой прояснить изменения относительно порядка выплаты.
Речь идет о начислении дополнительного денежного вознаграждения в 100 тысяч и 30 тысяч гривен. Оно выплачивается военнослужащим, которые
- проходят службу в воинских частях и подразделениях в составе группировок Сил обороны или резерва Главнокомандующего ВСУ;
- находятся в пределах районов ведения боевых действий.
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В Минобороны объяснили, как выплачивают деньги военным
В Минобороны рассказали, что, по новому порядку выплат военнослужащим, выполнение задач по огневому поражению на линии боевого столкновения не является обязательным условием для выплаты дополнительного вознаграждения в размере 100 тысяч гривен.
Военнослужащим, привлеченным к выполнению задач на "нуле", выплата осуществляется пропорционально времени выполнения этих задач. В частности, говорится о:
- подвозе дизельного топлива для танков,
- доставке продуктов и воды,
- эвакуации личного состава и имущества
- устройстве огневых позиций,
- обеспечении связью.
В случае выполнения аналогичных задач не на "нуле", но в районах боевых действий выплата вознаграждения осуществляется в размере 30 тысяч гривен в месяц пропорционально времени выполнения боевых задач.
В свою очередь, выплата единовременной денежной помощи семьям военнослужащих, погибших во время действия военного положения, осуществляется в случае смерти при исполнении служебных обязанностей. Она не зависит от места гибели:
- или вблизи линии боевого столкновения,
- или в районах ведения боевых действий,
- или вне районов ведения боевых действий.
В Минобороны ответили на популярные вопросы
В ведомстве привели несколько популярнейших вопросов, которые интересуют военнослужащих. В частности, они касаются выплат при обучении или спасении военных в тылу.
Я – мобилизованный военнослужащий. Прохожу подготовку в учебном центре ДШУ ВСУ в Житомирской области. Осваиваю специальность оператора ПТРК одной из западных систем. Имею ли я право на получение 30 000 гривен?
В Минобороны отметили, что выплата дополнительного вознаграждения за период обучения военнослужащих в учебном центре для овладения иностранной техникой не предусмотрена.
Я – военный медик Военно-медицинского клинического центра Северного региона (город Харьков). Каждый день спасаю жизнь военных, поступающих к нам из передовой. Зачастую город обстреливает враг. Буду ли я получать дополнительное денежное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен?
В ведомстве отметили, что выплату такого дополнительного вознаграждения получают военнослужащие в случае выполнения ими боевых или специальных задач в соответствии с боевыми приказами или распоряжениями. Военный госпиталь включен в состав действующих группировок войск Сил обороны.
Я – офицер гражданско-военного сотрудничества. Оказываю помощь гражданскому населению в населённых пунктах, расположенных на линии столкновения. Какие виды дополнительного денежного вознаграждения я буду получать?
В Минобороны объяснили, что выплата дополнительного вознаграждения в размере:
- 100 тысяч гривен осуществляется в случае выполнения боевых или специальных задач на линии столкновения на глубину их выполнения воинской частью (подразделением, в том числе сводным) первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) включительно до батальона;
- 30 тысяч гривен – в случае выполнения боевых или специальных задач, согласно боевым приказам, связанным с обеспечением действующих группировок войск Сил обороны непосредственно в районах ведения военных действий.