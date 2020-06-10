С постепенной отменой карантина в Украине растет количество активных вакансий. Однако ситуация все равно остается неутешительной. Положительная динамика наблюдается в сфере услуг и продаж, но даже там уровень предложений меньше, чем был до карантина.

Более того, специалисты считают, что осенью рынок труда ожидает вторая волна кризиса и увольнений, сообщает Обозреватель.

В первую очередь эксперты рынка труда прогнозируют, что проблемы с поиском работы будут наблюдаться еще как минимум до конца года. И это только при оптимистическом сценарии, утверждает руководитель экспертно-аналитического центра международного кадрового портала Юлия Дрожжина.

К более пессимистическому варианту склоняется HR-эксперт Татьяна Пашкина. По ее словам, даже в случае оптимального выхода из карантина мировые специалисты предупреждают о том, что восстановление начнется даже не в начале 2021 года. Это же касается и уровня зарплат.

"Мы и сейчас не можем выйти на докризисные зарплаты, и в 2021 году их уровень будет совсем не тот, который прогнозировался ранее", – говорит эксперт OBOZREVATEL.

Дрожжина рассказала, что еще в январе 2020 года эксперты рассчитывали на рост средней зарплаты до конца года в пределах 20-25%. Однако из-за пандемии коронавируса ее уровень, наоборот, упал на 10-15%.

При этом, как сообщалось, Украина вслед за Европой страдает от безработицы.

"Почувствовала это (безработицу, – ред.) и Европа, которая является крупнейшим импортером украинских трудовых ресурсов. Многим европейским компаниям приходится сокращать свой штат и увольнять, в частности, украинских работников", – говорится в материале.

Так, около 30% украинцев в Польше потеряли работу из-за пандемии. Об этом рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

"Понятно, что Украина не будет выплачивать дотации польским компаниям, чтобы те не увольняли украинцев", – рассказывает эксперт Алексей Кущ.

В Испании, которая стала одним из центров распространения коронавируса, уровень безработицы тоже стремительно растет. Количество фактически безработных в Испании достигло 3,8 миллиона человек по состоянию на начало мая. Из них почти 300 тысяч только за один месяц потеряли работу.