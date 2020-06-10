З поступовою відміною карантинних обмежень в Україні зростає кількість активних вакансій. Однак ситуація все одно залишається невтішною. Позитивна динаміка спостерігається в сфері послуг і продажів, але навіть там рівень пропозицій менший, ніж був до карантину.

Більше того, фахівці вважають, що восени ринок праці очікує друга хвиля кризи і звільнень, повідомляє Обозреватель.

В першу чергу експерти ринку праці прогнозують, що проблеми з пошуком роботи будуть спостерігатися ще як мінімум до кінця року. І це тільки при оптимістичному сценарії, стверджує керівниця експертно-аналітичного центру міжнародного кадрового порталу Юлія Дрожжина.

До більш песимістичного варіанту схиляється HR-експерт Тетяна Пашкіна. За її словами, навіть в разі оптимального виходу з карантину світові фахівці попереджають про те, що відновлення почнеться навіть не на початку 2021 року. Це ж стосується і рівня зарплат.

"Ми і зараз не можемо вийти на докризові зарплати, і в 2021 році їх рівень буде зовсім не той, який прогнозувався раніше", – говорить експерт OBOZREVATEL.

Дрожжина розповіла, що ще в січні 2020 року експерти розраховували на зростання середньої зарплати до кінця року в межах 20-25%. Однак через пандемію коронавірусу її рівень, навпаки, впав на 10-15%.

При цьому, як повідомлялося, Україна слідом за Європою страждає від безробіття.

Відчула це (безробіття – ред..) і Європа, яка є найбільшим імпортером українських трудових ресурсів. Багатьом європейським компаніям доводиться скорочувати свій штат і звільняти, зокрема, українських працівників,

– йдеться в матеріалі.

Так, близько 30% українців у Польщі втратили роботу через пандемію. Про це розповів президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

"Зрозуміло, що Україна не буде виплачувати дотації польським компаніям, щоб ті не звільняли українців", – розповідає експерт Олексій Кущ.

В Іспанії, яка стала одним із центрів поширення коронавірусу, рівень безробіття теж стрімко зростає. Кількість фактично безробітних в Іспанії досягло 3,8 мільйона людей станом на початок травня. З них майже 300 тисяч тільки за один місяць втратили роботу.